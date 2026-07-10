Znamy skład reprezentacji Polski na trzeci turniej Ligi Narodów!

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają za sobą dwa turnieje fazy zasadniczej Ligi Narodów - w chińskim Linyi oraz w Gliwicach. Po ośmiu meczach z bilansem sześciu zwycięstw i dwóch porażek zajmują trzecie miejsce w tabeli.

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Na ten moment polscy siatkarze zajmują trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów, które dałoby im awans do finałów w chińskim Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia). Przypomnijmy, że przed rokiem w tym samym miejscu Biało-Czerwoni sięgnęli po złoto, w wielkim finale ogrywając Włochów 3:0.

Rywalami Polaków w Chicago będą Bułgarzy, Brazylijczycy, Francuzi oraz Amerykanie.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na turniej Ligi Narodów 2026 w Chicago:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Marcel Bakaj, Jan Firlej,

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak,

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal,

Środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak,

Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.

Po zmaganiach w Lidze Narodów Polacy będą mieć kilka tygodni przerwy od międzynarodowych rozgrywek. Pod koniec sierpnia wystąpią w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym rozegrają trzy spotkania z wyjątkowo mocnymi rywalami: Francją, Słowenią i USA.

Od 9 września Biało-Czerwoni rywalizować będą w mistrzostwach Europy. W fazie grupowej w stolicy Bułgarii, Sofii, czeka ich pięć meczów - kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i drużyną gospodarzy.