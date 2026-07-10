Zwycięstwo Legii w sparingu. Zadecydował jeden gol

Legioniści tydzień temu wrócili ze zgrupowania w niemieckim Herzogenaurach i przygotowania do sezonu kontynuują w Książenicach. W piątek rozegrali czwarty sparing w okresie przygotowawczym. Mierzyli się z ósmym zespołem słowackiej ekstraklasy.

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Pierwsza połowa była mało konkretna. Legia przeważała, ale nie wykorzystała swoich szans. Rafał Adamski uderzył w słupek. Okazje mieli również Paweł Wszołek i Łukasz Zjawiński. W 77. minucie Arkadiusz Reca został sfaulowany w polu karnym, a "jedenastkę" wykorzystał Rajović.

- Postawiliśmy sobie taki cel, żeby odnieść pierwsze zwycięstwo z czystym kontem. Mecz był bardzo intensywny ze względu na agresywną grę przeciwnika. Zachowaliśmy przy tym rozsądek. Cieszy nas gra oraz fakt, że po raz kolejny stworzyliśmy dużo sytuacji. Natomiast martwi skuteczność. W takim meczu powinniśmy zdobyć kilka bramek - powiedział trener Marek Papszun.

Skład Legii - I połowa: Hindrich - Piątkowski, Augustyniak, Reca - Wszołek, Arreiol, Kapustka, Vinagre, Szczepaniak - Zjawiński, Adamski

Skład Legii - II połowa: Hindrich - Piątkowski, Augustyniak, Reca - Chodyna, Biczachczjan, Szymański, Vinagre, Żewłakow - Rajović, Adamski

Rywalami Legii w kolejnych meczach towarzyskich będą Radomiak Radom, Pogoń Grodzisk Mazowiecki i cypryjski Aris Limassol.

HP, PAP