6:0, 6:0 w finale Wimbledonu 2026! Powtórzyła wyczyn Igi Świątek

Tenis

Yui Kamiji została mistrzynią Wimbledonu, jeśli chodzi o rywalizację tenisistek na wózkach inwalidzkich. W wielkim finale legendarna Japonka wygrała... 6:0, 6:0.

Tenisistka na wózku Yui Kamiji trzyma trofeum i całuje je na korcie tenisowym.
fot. PAP
Yui Kamiji świętuje triumf w Wimbledonie

Kamiji to wielka legenda tenisa na wózkach. Dość powiedzieć, że 32-latka w swojej karierze wygrała trzykrotnie Australian Open, pięciokrotnie Roland Garros i trzykrotnie US Open. Do soboty w dorobku brakowało jej tylko końcowego triumfu w Wimbledonie.

 

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Jak się okazało, podczas Wimbledonu 2026 tenisistka z Japonii skompletowała Złotego Wielkiego Szlema i dorzuciła do swojego dorobku zwycięstwo w tej wielkoszlemowej imprezie. Zrobiła to w kapitalnym stylu, pokonując legendarną Holenderkę Diede de Groot... bez straty gema - 6:0, 6:0. 

 

 

Tym samym Kamiji powtórzyła wyczyn Igi Świątek z zeszłego roku, jeśli chodzi o rywalizację tenisistek w singlu. Polka w finale Wimbledonu 2025 pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą właśnie bez straty gema. 

 

W tym roku Świątek swój udział w Wimbledonie zakończyła na etapie trzeciej rundy, przegrywając z Alexandrą Ealą z Filipin.

BS, Polsat Sport
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