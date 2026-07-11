6:0, 6:0 w finale Wimbledonu 2026! Powtórzyła wyczyn Igi Świątek
Yui Kamiji została mistrzynią Wimbledonu, jeśli chodzi o rywalizację tenisistek na wózkach inwalidzkich. W wielkim finale legendarna Japonka wygrała... 6:0, 6:0.
Kamiji to wielka legenda tenisa na wózkach. Dość powiedzieć, że 32-latka w swojej karierze wygrała trzykrotnie Australian Open, pięciokrotnie Roland Garros i trzykrotnie US Open. Do soboty w dorobku brakowało jej tylko końcowego triumfu w Wimbledonie.
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Jak się okazało, podczas Wimbledonu 2026 tenisistka z Japonii skompletowała Złotego Wielkiego Szlema i dorzuciła do swojego dorobku zwycięstwo w tej wielkoszlemowej imprezie. Zrobiła to w kapitalnym stylu, pokonując legendarną Holenderkę Diede de Groot... bez straty gema - 6:0, 6:0.
Tym samym Kamiji powtórzyła wyczyn Igi Świątek z zeszłego roku, jeśli chodzi o rywalizację tenisistek w singlu. Polka w finale Wimbledonu 2025 pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą właśnie bez straty gema.
W tym roku Świątek swój udział w Wimbledonie zakończyła na etapie trzeciej rundy, przegrywając z Alexandrą Ealą z Filipin.Przejdź na Polsatsport.pl