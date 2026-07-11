A jednak. Polki straciły szansę na awans

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Polskie hokeistki na trawie przegrały w Pradze z Ukrainą 1:2 (0:0) w półfinale turnieju kwalifikacyjnego do mistrzostw Europy i tym samym straciły szansę na awans do elity. Biało-Czerwone w przyszłym roku ponownie wystąpią w ME drugiej dywizji.

Fragment kija hokejowego z piłką na boisku do hokeja na trawie.
fot. PAP

Dla obu zespołów spotkanie miało ogromną stawkę, bowiem tylko finaliści zawodów Pradze uzyskają awans do przyszłorocznych mistrzostw Starego Kontynentu pierwszej dywizji. Mecz przez długie fragmenty był bardzo wyrównany, a zdaniem trenera polskiej reprezentacji Krzysztofa Rachwalskiego to jego zespół miał więcej okazji strzeleckich.

 

- Po raz kolejny potwierdza się zasada, że nie zawsze wygrywa zespół lepszy, tylko ten, który jest o tę jedną bramkę skuteczniejszy. Mieliśmy dwie świetne sytuacje do przerwy, a w ostatniej kwarcie nie wykorzystaliśmy dwóch krótkich rogów. Na niespełna dwie minuty przed końcem wycofałem bramkarkę i udało nam się nawet strzelić gola, ale niestety, tuż po końcowej syrenie – powiedział PAP szkoleniowiec.

 

Rachwalski nie ukrywał rozczarowania brakiem awansu do finału turnieju.

 

- Start w przyszłorocznych mistrzostwach Europy w Londynie z udziałem 12 najlepszych reprezentacji naszego kontynentu to byłaby wielka szansa i nauka dla naszej drużyny. Staram się jednak też wyciągać pozytywne rzeczy. Mamy zespół w przebudowie, sześć zawodniczek to jeszcze reprezentantki kadry młodzieżowej. Dziewczyny mentalnie podołały temu meczowi i stawce, jaka mu towarzyszyła. Myślę, że to też bardzo dobrze wróży na przyszłość – podkreślił.

 

Na zakończenie turnieju Polki w niedzielę zagrają o trzecią lokatę z przegranym drugiego półfinału, w który Czechy zmierzą się z Austrią.

 

Uczestnicy przyszłorocznych mistrzostw Europy elity mają zapewniony udział w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich. Polki tej szansy nie straciły, ale o tym, czy będą miały prawo udziału walki o paszporty do Los Angeles zadecyduje m.in. pozycja w międzynarodowym rankingu

 

Polska – Ukraina 1:2 (0:0)

 

Bramki: dla Polski – Hanna Wochna (35); dla Ukrainy – Sofiia Basanec (37), Olha Gonczarenko (45-krótki róg).

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