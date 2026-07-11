Aktualna tabela Ligi Narodów. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?

Trzeci tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów trwa od 8 do 12 lipca w trzech miastach. Jest to ostatni akord fazy interkontynentalnej rozgrywek, po którym poznamy wszystkie zespoły, które wystąpią w turnieju finałowym.

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W pierwszym tygodniu drużyna Stefano Lavariniego rywalizowała na turnieju w Nankinie, gdzie pokonała Belgię 3:2, Czechy 3:0, Serbię 3:2 i przegrała z Chinami 1:3. Kolejne mecze Polki rozegrały w Bangkoku, pokonując 3:0 Bułgarię, 3:1 Ukrainę, 3:1 Holandię i ulegając 1:3 Kanadzie.

Zmagania w Osace Biało-Czerwone rozpoczęły od porażki Turczynkami 1:3. Dzień później pokonały po tie-breaku Amerykanki. W trzecim meczu uległy jednak Brazylijkom 1:3. Na koniec zmagań polskie siatkarki zmierzą się z Japonkami (12 lipca). Będzie to bezpośrednie starcie o awans do czołowej "ósemki", która powalczy o medale w Makau.

Jak wygląda aktualna tabela Ligi Narodów?

Tabela Ligi Narodów siatkarek. Miejsce Polski:

Polsat Sport