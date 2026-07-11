Conor McGregor w swoim stylu! Co za powrót do UFC (WIDEO)

Na ten powrót czekali wszyscy fani MMA. Choć wielu w to nie wierzyło, McGregor faktycznie wraca do klatki UFC. Były dwukrotny mistrz amerykańskiego giganta wróci do startów na gali UFC 329. Będzie to jego pierwszy występ po pięcioletniej przerwie.

UFC 329 z udziałem Conora McGregora. Gdzie obejrzeć?

Po raz ostatni McGregor walczył w lipcu 2021 roku. Przegrał wówczas walkę rewanżową z Dustinem Poirierem, który pokonał go także pół roku wcześniej.

Wielu kibiców sądziło, że to były ostatnie starty McGregora w formule MMA. Jak się jednak okazało, Conor faktycznie wraca i wystąpi na gali UFC 329. Jego rywalem w rewanżowym starciu będzie Holloway. Panowie walczyli ze sobą już w 2013 roku - wówczas na gali UFC w Bostonie jednogłośną decyzją sędziów wygrał Conor, dla którego były to początki wielkiej kariery w UFC.

Później zawodnik z Dublina został największą gwiazdą MMA na świecie. Stał się pierwszym zawodnikiem w historii, który miał dwa pasy UFC jednocześnie - był mistrzem wagi lekkiej i piórkowej.

Znany z wielkiej pewności siebie McGregor w swoim stylu wrócił do UFC. Wywiady z nim czy różnego rodzaju występy medialne biją rekordy popularności, a na ceremonii ważenia pojawił się niezwykle zmotywowany, konfrontując się twarzą w twarz ze swoim najbliższym rywalem.

Jeśli więc ktoś martwił się o medialną formę Conora czy jego słynną przebojowość, obawy okazały się nieuzasadnione. Pytanie, jaką formę sportową 37-letni McGregor zaprezentuje w klatce UFC.

Gdzie obejrzeć galę UFC 329 z udziałem Conora McGregora?

Transmisja karty głównej gali UFC 329 w nocy z soboty (11 lipca) na niedzielę (12 lipca) od godziny 3:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Karta walk gali UFC 329:

Waga lekka: Conor McGregor (22-6) - Max Holloway (27-9)

Karta główna (Transmisja od godziny 3:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Waga lekka: Benoit Saint Denis (17-3) - Paddy Pimblett (23-4)

Waga kogucia: Cory Sandhagen (18-6) - Mario Bautista (17-3)

Waga musza: Brandon Royval (17-9) - Lone'er Kavanagh (10-1)

Waga lekka: King Green (35-17-1) - Terrance McKinney (18-8)

Karta wstępna:

Waga półciężka: Robert Whittaker (26-9) - Nikita Krylov (31-11)

Waga ciężka: Gable Steveson (3-0) - Elisha Ellison (5-2)

Waga kogucia: Cody Garbrandt (15-7) - Adrian Yanez (17-6-1)

Waga piórkowa: Kai Kamaka III (18-7-1) - Luke Riley (13-0)

Waga musza: Tracy Cortez (12-3) - Cong Wang (9-1)

Waga średnia: Damian Pinas (9-1) - César Almeida (7-2)

Waga średnia: Ryan Gandra (9-1) - Zach Reese (10-3)

Waga musza: Cody Durden (18-10-1) - Alessandro Costa (16-5)

BS, Polsat Sport