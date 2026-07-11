Drugie zwycięstwo z rzędu! Pogacar nadal liderem
Belg Tim Merlier z drużyny Soudal Quick-Step wygrał po finiszu z peletonu ósmy etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Bergerac. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).
Merlier, który zwyciężył drugi dzień z rzędu, wyprzedził Biniama Girmaya z Erytrei (NSN Cycling Team) i Holendra Olava Kooija (Decathlon CMA CGM Team).
40 km przed finiszem na samotną ucieczkę zdecydował się Belg Liam Slock z grupy Lotto Intermarche, którego przewaga na peletonem wynosiła nawet 1.20 min. Grupa zasadnicza, jadącą z prędkością 59 km/h, dogoniła go 1,3 km przed metą.
W klasyfikacji generalnej nie nastąpiły znaczące zmiany. Pogacar wyprzedza Duńczyka Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) o 2.42 oraz kolegę z zespołu Meksykanina Isaaca del Toro o 3.27.
Pogacar walczy o swój piąty triumf w „Wielkiej Pętli”, co byłoby wyrównaniem rekordu Francuzów Jacques'a Anquetila i Bernarda Hinault oraz Belga Eddy'ego Merckxa.
Wyniki 8. etapu, Perigueux - Bergerac (180,4 km):
1. Tim Merlier (Belgia/Soudal Quick-Step) 3:52.50
2. Biniam Girmay (Erytrea/NSN Cycling Team)
3. Olav Kooij (Holandia/Decathlon CMA CGM Team)
4. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Premier Tech)
5. Pavel Bittner (Czechy/Team Picnic PostNL)
6. Rick Pluimers (Holandia/Tudor Pro Cycling Team)
7. Pascal Ackermann (Niemcy/Team Jayco AlUla)
8. Clement Russo (Francja/Groupama-FDJ United)
9. Max Kanter (Niemcy/XDS Astana Team)
10. Milan Fretin (Belgia/Cofidis)
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88. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) ten sam czas
120. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) strata 1.41
Klasyfikacja generalna:
1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 28:49.07
2. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma) strata 2.42
3. Isaac Del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 3.27
4. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 3.30
5. Juan Ayuso Pesquera (Hiszpania/Lidl-Trek) 3.34
6. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM Team) 3.55
7. Florian Lipowitz (Niemcy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 4.00
8. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 4:21
9. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 4.57
10. Mathias Vacek (Czechy/Lidl-Trek) 7.10
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135. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 1:33.48
174. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1:54.30