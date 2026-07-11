Drugie zwycięstwo z rzędu! Pogacar nadal liderem

Merlier, który zwyciężył drugi dzień z rzędu, wyprzedził Biniama Girmaya z Erytrei (NSN Cycling Team) i Holendra Olava Kooija (Decathlon CMA CGM Team).

40 km przed finiszem na samotną ucieczkę zdecydował się Belg Liam Slock z grupy Lotto Intermarche, którego przewaga na peletonem wynosiła nawet 1.20 min. Grupa zasadnicza, jadącą z prędkością 59 km/h, dogoniła go 1,3 km przed metą.

W klasyfikacji generalnej nie nastąpiły znaczące zmiany. Pogacar wyprzedza Duńczyka Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) o 2.42 oraz kolegę z zespołu Meksykanina Isaaca del Toro o 3.27.

Pogacar walczy o swój piąty triumf w „Wielkiej Pętli”, co byłoby wyrównaniem rekordu Francuzów Jacques'a Anquetila i Bernarda Hinault oraz Belga Eddy'ego Merckxa.

Wyniki 8. etapu, Perigueux - Bergerac (180,4 km):

1. Tim Merlier (Belgia/Soudal Quick-Step) 3:52.50

2. Biniam Girmay (Erytrea/NSN Cycling Team)

3. Olav Kooij (Holandia/Decathlon CMA CGM Team)

4. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Premier Tech)

5. Pavel Bittner (Czechy/Team Picnic PostNL)

6. Rick Pluimers (Holandia/Tudor Pro Cycling Team)

7. Pascal Ackermann (Niemcy/Team Jayco AlUla)

8. Clement Russo (Francja/Groupama-FDJ United)

9. Max Kanter (Niemcy/XDS Astana Team)

10. Milan Fretin (Belgia/Cofidis)

...

88. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) ten sam czas

120. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) strata 1.41

Klasyfikacja generalna:

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 28:49.07

2. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma) strata 2.42

3. Isaac Del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 3.27

4. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 3.30

5. Juan Ayuso Pesquera (Hiszpania/Lidl-Trek) 3.34

6. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM Team) 3.55

7. Florian Lipowitz (Niemcy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 4.00

8. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 4:21

9. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 4.57

10. Mathias Vacek (Czechy/Lidl-Trek) 7.10

...

135. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 1:33.48

174. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1:54.30

PAP