Dwie minuty, które zmieniły wszystko. "Superbohater"

"Mikel Merino znów to zrobił. Kolejny gol, który przejdzie do historii" – napisał madrycki dziennik "ABC". W poprzedniej rundzie zawodnik Arsenalu wyrzucił w ostatnich minutach za burtę Portugalię; w piątek powtórzył ten wyczyn w meczu z Belgią, lądując na czołówkach wszystkich dzienników w Hiszpanii.

"Superbohater Merino" – napisał dziennik "Marca" pod zdjęciem piłkarza. "Kolejny taniec Merino" – dodał "El Pais", nawiązując jednocześnie do "cieszynki" piłkarza, który po golu robi okrążenie wokół chorągiewki w narożniku boiska.

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Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" ocenił, że piłkarz Barcelony Dani Olmo był ponownie najlepszym zawodnikiem reprezentacji Hiszpanii. Ale to właśnie "magiczna zmiana" Olmo za Merino w 85. minucie pozwoliła podopiecznym Luisa de la Fuente cieszyć się ze zwycięstwa.

Po awansie Hiszpanię ogarnęło piłkarskie szaleństwo, wszak to dopiero drugi półfinał mistrzostw świata dla tej utytułowanej reprezentacji.

W Madrycie kibice świętowali zarówno w centrum, m.in. na Placu Kolumba, jednym z głównych placów stolicy, jak i na obrzeżach miasta. Na jednym z osiedli w madryckiej dzielnicy Vicalvaro, gdzie kończy się linia metra, śpiewano głośno po meczu belgijski przebój "Eviva Espana!".

Półfinałowy mecz Hiszpanii z Francją odbędzie się we wtorek 14 lipca w Arlington w Teksasie. Będzie to podwójne święto dla obu krajów. Francuzi obchodzą wówczas rocznicę szturmu Bastylii w 1789 r., co dało początek rewolucji francuskiej.

Z kolei w Pampelunie, gdzie przed trzema dekadami urodził się Merino, 14 lipca kończy się słynny festiwal Sanfermines, z najbardziej znanymi gonitwami byków na świecie.

PAP