Ekspert ocenił grę Świątek na Wimbledonie. "Przeżywa kryzys, na granicy wypalenia"

Świątek zakończyła swój udział w Wimbledonie na etapie trzeciej rundy. Polka przegrała tam z Filipinką Alexandrą Ealą 6:7 (9), 2:6. Tuż po meczu zaskoczyła kibiców wyznaniem, że nie koncentruje się już wyłącznie na samych wynikach, a znacznie bardziej zależy jej na własnej grze i sferze mentalnej. Synówka odniósł się do tych słów i ocenił jej sytuację.

- Sama przyznała, że chce przemyśleć swój sposób pracy. Wydaje mi się, że to ogromna zmiana w jej nastawieniu. Iga ma już po prostu dość tego, aby oceniać samą siebie tylko przez pryzmat wyników. Nie chce już ciągle za nimi gonić, a to znaczy, że szuka czegoś nowego. Bardzo się cieszę, że weszła na tę ścieżkę - oznajmił ekspert.

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Polka spadła w rankingu WTA na ósme miejsce, po tym jak straciła punkty za ubiegłoroczny triumf w Wimbledonie. Oznacza to spadek aż o pięć pozycji względem ostatniego zestawienia. Zawodniczka pochodząca z Raszyna bardzo szybko będzie mogła jednak odrobić straty do rywalek dzięki kolejnym turniejom rangi WTA. Świetna okazja pojawi się także podczas US Open, z którego w poprzednim sezonie odpadła na etapie ćwierćfinału.

- Uważam, że jako sportowiec bardzo szybko zabłysła i równie szybko przygasła. Nie chcę tu szukać sensacji, bo to wciąż wielka tenisistka. Zawsze startuje jako faworytka i potrafi seryjnie zdobywać tytuły wielkoszlemowe. Przeżywa jednak potężny kryzys, wręcz na granicy wypalenia. Ktoś, kto przez lata wychodził na kort w roli głównej kandydatki do zwycięstwa, traktuje porażkę w pierwszym tygodniu Wimbledonu jako potężny cios. Życzę jej, aby potrafiła to wszystko na nowo poukładać. Myślę zresztą, że ma obok siebie świetnych fachowców. Trzymam za nią mocno kciuki, życzę dużo odpoczynku i samych świeżych pomysłów na dalszą karierę - powiedział trener tenisa.

Wielu dziennikarzy i ekspertów sportowych nazwało przegraną Świątek katastrofą, ponieważ Filipinka zajmuje niższe miejsce w rankingu. Taka ocena wyraźnie odbiega jednak od rzeczywistości. Goście obecni w studiu wraz z moderatorką studia, Aleksandrą Szutenberg, byli w tej kwestii zupełnie zgodni. Uznali oni, że porażki z zawodniczką, która prezentuje tak wyborną formę i z przytupem wkracza do światowej czołówki, nie można rozpatrywać w takich kategoriach.

- My w Polsce doskonale znamy takie pojęcia, cała trójka naszych reprezentantów wie, czym są blamaże czy katastrofy. Wydaje mi się jednak, że mamy tu do czynienia z podwójnymi standardami. Jeżeli jakieś zawodniczki grają równy set, w którym obie mają w tie-breaku piłki setowe, to po prostu znaczy, że są świetnymi tenisistkami, a sam mecz stoi na fantastycznym poziomie - orzekł Synówka.

W studiu padło także porównanie Świątek do Filipinki. Analogia dotyczy bardzo podobnej drogi obu tenisistek na szczyt rankingu. Najważniejsze wyzwania w sportowym życiu Eali wciąż jednak dopiero przed nią. Polka doskonale udowodniła za to, że rywalizacja na najwyższym światowym poziomie w tak młodym wieku to niezwykle trudne zadanie, które stanowi potężny ciężar dla psychiki.

- Kiedyś w takiej sytuacji była Iga, a teraz Eala ma ten sam moment. Wchodzi do wielkiego sportu jako młoda, niezwykle ambitna dziewczyna z mnóstwem kibiców za swoimi plecami. Taka silna mentalnie zawodniczka wychodzi na kort i pokonuje Igę, więc z pewnością nie możemy tu mówić o żadnej katastrofie czy blamażu - zakończył ekspert.

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ŁO, Polsat Sport