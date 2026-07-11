Ekspertka wymownie o Chwalińskiej. "Najgorszy możliwy scenariusz"

Chwalińska, jako świeżo upieczona finalistka French Open, przystąpiła do Wimbledonu z "dziką kartą". Eksperci, dziennikarze oraz kibice zgodnie przyznawali, że to właśnie ona może być "czarnym koniem" turnieju. Byłoby to możliwe, gdyby nie uraz, którego Polka nabawiła się już w pierwszej rundzie. Nasza singlistka z bólem dokończyła pojedynek, ale przegrała 6:2, 5:7, 2:6.

- Najgorszy możliwy scenariusz, jeżeli chodzi o zakończenie tak prestiżowego turnieju, jakim jest Wimbledon. Myślę, że jeżeli patrzylibyśmy na właśnie takie najgorsze możliwe zakończenie, no to kontuzja jest właśnie tym. Na szczęście te obrazki, które widzieliśmy dzisiaj, Maja wróciła. Mam nadzieję, że już jest w stanie trenować na 100 procent. Jeżeli nie na 100 procent, to przynajmniej już dąży do tego i za niedługo będzie mogła to robić, ponieważ to jest okropny czas. Jeżeli jesteś w gazie, a Maja jest - finał Roland Garros, wszystkie oczy skierowane na nią, to jak ona też dobrze grała właśnie w tym pierwszym spotkaniu na Wimbledonie - przyznaje Kania.

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Warto przypomnieć, że Chwalińska do momentu problemów zdrowotnych dominowała nad niżej notowaną Sawangkaewą.

- Zastanawialiśmy się, jak ona sobie poradzi, czy będzie w stanie przestawić się właśnie z tej nawierzchni ceglanej na trawę. Okazuje się, że tak, jest w stanie to zrobić, nie grając żadnego turnieju przed. Zrobiła to, grała bardzo dobrze i do momentu tej piłki meczowej ona była zdecydowanie lepsza od jej przeciwniczki. Ona rozdawała karty tak na dobrą sprawę przez całe to spotkanie. No i niestety tutaj pech, naprawdę wielka szkoda, ponieważ, moim zdaniem, Maja mogła spokojnie jeszcze wygrać ten mecz. Potem mielibyśmy mecz z Karoliną Muchową, więc tutaj to by było duże wyzwanie. Ale to już jest oczywiście przeszłość, najważniejsze, że Maja pokazała, że jest w stanie przestawić się z jednej nawierzchni na drugą w tak szybkim czasie. Dźwiga to obciążenie mentalne, którym jest właśnie tak duży sukces. Wraca do treningu. Trzymamy za Maję bardzo mocno kciuki - mówi Kania.

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Wypowiedź Pauliny Kanii w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport