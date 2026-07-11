Finał Wimbledonu dzisiaj: Muchova - Noskova. Relacja live i wynik na żywo

29-letnia Muchova ma już w dorobku jeden decydujący o trofeum pojedynek w Wielkim Szlemie - w 2023 roku przegrała z Igą Świątek we French Open. Teraz tenisistka z Ołomuńca jest jednak w lepszej sytuacji, bo po serii problemów zdrowotnych rozgrywa najlepszy sezon w karierze. W lutym wywalczyła pierwszy tytuł rangi WTA 1000 w Dausze, a tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu zdobyła pierwsze trofeum na kortach trawiastych, wygrywając turniej w niemieckim Bad Homburg.

Rozstawiona z numerem 10. Muchova od kilku lat jest uważana za jedną z najładniej grających tenisistek, zdolną do zrobienia niemal wszystkiego z rakietą w ręku. Jej półfinałowa rywalka, Amerykanka Coco Gauff po porażce 2:6, 6:1, 6:7 (10-12) oceniła, że „biorąc pod uwagę jej talent, zasługuje na większy sukces” niż trzy tytuły WTA, które ma w swoim dorobku.

Czeszka po raz pierwszy w karierze w turnieju rangi WTA pokonała trzy mistrzynie wielkoszlemowe - w 1/8 finału swoją rodaczkę Barborę Krejcikovą, w ćwierćfinale Japonkę Naomi Osakę, a w półfinale Gauff.

Sobotni finał będzie starciem dwóch zawodniczek rozgrywających swoje najlepsze sezony w karierze na trawie. 21-letnia Noskova, 12. na liście WTA, przed Wimbledonem wygrała turniej w Berlinie, drugi w jej karierze, ale pierwszy na tej nawierzchni, chociaż w ostatnich dwóch latach jest na kortach trawiastych najlepszą tenisistką w tourze, bowiem ma na koncie 19 zwycięskich pojedynków, najwięcej spośród wszystkich zawodniczek. Po raz pierwszy zagra w wielkoszlemowym finale.

Awansując do finału, Muchova i Noskova przełamały „klątwę”, która panowała w ostatnich latach, gdy żadna tenisistka, która wygrała turniej poprzedzający londyńskiego Wielkiego Szlema, nie była w stanie wygrać imprezy na kortach All England Club. Sobotni finał będzie pierwszym od 1990 roku, w którym zmierzą się dwie zawodniczki będące triumfatorkami turniejów poprzedzających Wimbledon.

Relacja live i wynik na żywo z finału Wimbledonu Muchova - Noskova na Polsatsport.pl.

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