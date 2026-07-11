Finał Wimbledonu na żywo. Relacja live i wynik meczu

Tenis

Harri Heliovaara i Henry Patten zmierzą się z Marcelo Arevalo i Mate Paviciem w finale deblowego Wimbledonu 2026. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Obie pary znają się znakomicie. Grały ze sobą ośmiokrotnie - w tym po raz ostatni tuż przed Wimbledonem. W finale turnieju w Londynie lepsi okazali się Salwadorczyk oraz Chorwat, którzy wygrali 6:2, 6:4.

 

Łącznie to jednak Heliovaara i Patten wygrywali częściej - w bezpośrednim starciu prowadzą 5-3.

 

Arevalo ma już na koncie jeden tytuł wywalczony na tegorocznym Wimbledonie. Wraz z Jeleną Ostapenko triumfował w rozgrywkach mikstowych.

Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
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