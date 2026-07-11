Gdzie obejrzeć mecz Rhein Fire - Panthers Wrocław?

Czas na absolutny hit rozgrywek AFLE - The League Europe. Wrocławianie wybiegną na murawę niespełna 32-tysięcznej Schauinsland-Reisen Areny w Duisburgu, by stawić czoła bardzo wymagającemu przeciwnikowi. Rhein Fire to absolutny hegemon ostatnich lat, który w sezonach 2023 i 2024 dwukrotnie sięgał po mistrzostwo ligi European League of Football. W obecnych rozgrywkach reprezentanci Niemiec z bilansem 4-1 przewodzą konferencji północno-zachodniej.

Z kolei Panthers Wrocław, z bilansem pięciu zwycięstw i tylko jednej porażki, depczą po piętach liderom konferencji południowo-wschodniej - Vienna Vikings. Podopieczni Dave’a Likinsa przystąpią do tego meczu z serią czterech zwycięstw z rzędu.

Niedzielne starcie będzie historyczne - dla „Panter” to pierwszy w historii pojedynek z ekipą z Dusseldorfu. Kto wyjdzie zwycięsko z tego premierowego, bezpośredniego starcia gigantów? Przekonamy się już w weekend. Jedno jest pewne: kibiców czeka widowisko na najwyższym europejskim poziomie.

„Cieszymy się na wyjazd do Niemiec i mecz z Rhein Fire. Poza tym jestem ogromnie dumny z naszej drużyny za wygraną z Paris Lights. Nasz atak punktował w każdym posiadaniu piłki w drugiej połowie, a gdyby nie kosztowny błąd (flaga za offside), w drugiej połowie nie pozwolilibyśmy im na zdobycie ani jednego punktu. Fire mają bardzo utalentowany i atletyczny skład, więc będziemy musieli zagrać nasz absolutnie najlepszy mecz i wzorowo funkcjonować w ataku, obronie oraz formacjach specjalnych, aby wygrać to spotkanie. Kocham ten zespół!” - komentuje Dave Likins, główny trener Panthers Wrocław.

„Po połowie sezonu czujemy się ze sobą naprawdę dobrze! Wiemy, że Fire to twardy przeciwnik, ale wszyscy jesteśmy mega podekscytowani wyjazdem tam i pokazaniem, na co nas stać. To będzie dobry mecz!” - dodaje Ben Wenzler, defensive back Panthers Wrocław.

Transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie Polsatu Sport 2 i online w Polsat Box Go. Start w niedzielę o godzinie 16.50.

pantherswroclaw.com