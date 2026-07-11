Halo tu Wimbledon. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - 12.07

Tenis

Trwa kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja kolejnego odcinka w sobotę 11 lipca o godz. 11:00 w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

Logo Wimbledonu z napisem "halo tu wimbledon" na ciemnogranatowym tle.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Halo tu Wimbledon?

W niedzielnym programie omówimy pełen emocji finał kobiet, w którym Czeszka Linda Noskova po trzysetowej batalii triumfowała nad swoją rodaczką Karoliną Muchovą 6:2, 5:7, 6:3. 

 

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Zapowiemy także finał panów, gdzie o tytuł zmierzy się dwóch najwyższej rozstawionych zawodników - Włoch Jannik Sinner oraz Niemiec Alexander Zverev.

 

Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.


Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w niedzielę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

Polsat Sport
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