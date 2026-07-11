Gdzie obejrzeć Halo tu Wimbledon?

Halo tu Wimbledon. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - 12.07
Trwa kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja kolejnego odcinka w sobotę 11 lipca o godz. 11:00 w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.
W niedzielnym programie omówimy pełen emocji finał kobiet, w którym Czeszka Linda Noskova po trzysetowej batalii triumfowała nad swoją rodaczką Karoliną Muchovą 6:2, 5:7, 6:3.
ZOBACZ TAKŻE: One brylowały na kortach Wimbledonu! Oto najlepsze akcje turnieju kobiet (WIDEO)
Zapowiemy także finał panów, gdzie o tytuł zmierzy się dwóch najwyższej rozstawionych zawodników - Włoch Jannik Sinner oraz Niemiec Alexander Zverev.
Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.
Przejdź na Polsatsport.pl
Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w niedzielę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.