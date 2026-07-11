Hiszpania ze złotem piłkarskich ME. Piąty triumf z rzędu!

Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego sięgnęła po bezprecedensowy piąty z rzędu, a ósmy w ogóle tytuł najlepszych na kontynencie.

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Autorką "złotego gola" była w drugiej połowie spotkania kapitanka Irune Dorado.

Ich finałowe rywalki po raz kolejny muszą zadowolić się srebrnym medalem, wciąż czekając na pierwszy tytuł mistrzowski w tej kategorii wiekowej od 2011 roku.

Reprezentantki Polski, uczestniczące w tych mistrzostwach, odpadły z turnieju po fazie grupowej. Podopieczne trenera Marcina Kasprowicza w pierwszym meczu przegrały ze Szwedkami 0:1, w drugim zremisowały z Niemkami 1:1, a W ostatnim meczu pokonały drużynę gospodarzy 5:1. Awans do półfinału z grupy A wywalczyły Niemki oraz Szwedki.

PAP