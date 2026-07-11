Hiszpania ze złotem piłkarskich ME. Piąty triumf z rzędu!

Piłka nożna

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Niemcy 1:0 (0:0) w finale piłkarskich mistrzostw Europy kobiet do lat 19, rozgrywanych w Bośni i Hercegowinie.

Piłkarka Hiszpanii z szeroko otwartymi ustami i rozłożonymi rękami, wyrażająca radość po zdobyciu bramki lub zwycięstwie.
Fot. AFP
Hiszpanki po raz piąty z rzędu sięgnęły po złoto ME U-19

Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego sięgnęła po bezprecedensowy piąty z rzędu, a ósmy w ogóle tytuł najlepszych na kontynencie.

 

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Autorką "złotego gola" była w drugiej połowie spotkania kapitanka Irune Dorado.

 

Ich finałowe rywalki po raz kolejny muszą zadowolić się srebrnym medalem, wciąż czekając na pierwszy tytuł mistrzowski w tej kategorii wiekowej od 2011 roku.

 

Reprezentantki Polski, uczestniczące w tych mistrzostwach, odpadły z turnieju po fazie grupowej. Podopieczne trenera Marcina Kasprowicza w pierwszym meczu przegrały ze Szwedkami 0:1, w drugim zremisowały z Niemkami 1:1, a W ostatnim meczu pokonały drużynę gospodarzy 5:1. Awans do półfinału z grupy A wywalczyły Niemki oraz Szwedki.

PAP
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