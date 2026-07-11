Idzie śladami ojca. Córka Tomasza Sokołowskiego zagra w Legii Warszawa

Tomasz Sokołowski grał w stołecznej ekipie w latach 1996-2001 i (po krótkim pobycie w Maccabi Netanja) 2001-2205. W barwach Legii rozegrał łącznie 291 spotkań, strzelając 42 gole. W piłkarskim CV ma mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski oraz Puchar Ligi.

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Teraz rodzinne tradycje będzie w Legii Warszawa kontynuowała córka "Sokoła", Daria Sokołowska. Świeżo upieczony beniaminek ORLEN Ekstraligi kobiet poinformował, że środkowa obrończyni lub defensywna pomocniczka właśnie dołączyła do drużyny!

Daria Sokołowska rozpoczynała piłkarską karierę w stolicy, w ekipie MUKS Praga Warszawa, skąd w 2020 roku trafiła do KKP Bydgoszcz. Następnie grała w SMS-ie Łódź i - ostatnio - w ekstraligowym Śląsku Wrocław, w którym w minionym sezonie wystąpiła w 22 spotkaniach, strzelając dwa gole.

23-latka jest trzecim wzmocnieniem żeńskiej drużyny Legii w letnim okienku transferowym. Wcześniej do klubu dołączyły Magdalena Dąbrowska i Dominika Grabowska.