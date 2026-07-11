Idzie śladami ojca. Córka Tomasza Sokołowskiego zagra w Legii Warszawa

Robert IwanekPiłka nożna

Daria Sokołowska, córka byłego piłkarza Tomasza Sokołowskiego, idzie śladami ojca. Defensorka lub defensywna pomocniczka, grająca ostatnio w Śląsku Wrocław, podpisała kontrakt z żeńską drużyną Legii!

Dwie piłkarki rywalizujące o piłkę nożną na zielonym boisku.
Fot. Cyfrasport
Daria Sokołowska (na zdj. z lewej) dołączyła do żeńskiej drużyny Legii Warszawa

Tomasz Sokołowski grał w stołecznej ekipie w latach 1996-2001 i (po krótkim pobycie w Maccabi Netanja) 2001-2205. W barwach Legii rozegrał łącznie 291 spotkań, strzelając 42 gole. W piłkarskim CV ma mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski oraz Puchar Ligi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwo 5:1 nie pomogło. Reprezentacja Polski żegna się z mistrzostwami Europy

 

Teraz rodzinne tradycje będzie w Legii Warszawa kontynuowała córka "Sokoła", Daria Sokołowska. Świeżo upieczony beniaminek ORLEN Ekstraligi kobiet poinformował, że środkowa obrończyni lub defensywna pomocniczka właśnie dołączyła do drużyny!

 

Daria Sokołowska rozpoczynała piłkarską karierę w stolicy, w ekipie MUKS Praga Warszawa, skąd w 2020 roku trafiła do KKP Bydgoszcz. Następnie grała w SMS-ie Łódź i - ostatnio - w ekstraligowym Śląsku Wrocław, w którym w minionym sezonie wystąpiła w 22 spotkaniach, strzelając dwa gole.

 

23-latka jest trzecim wzmocnieniem żeńskiej drużyny Legii w letnim okienku transferowym. Wcześniej do klubu dołączyły Magdalena Dąbrowska i Dominika Grabowska.

Przejdź na Polsatsport.pl
DARIA SOKOŁOWSKAINNEKOBIECA PIŁKALEGIA LADIESLEGIA WARSZAWAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNA KOBIETTOMASZ SOKOŁOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Holandia - Belgia 1:0. Skrót meczu
Zobacz także

Liga Narodów 25.09. Wyniki i skróty meczów

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 