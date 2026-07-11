Ważne rozstrzygnięcie w siatkarskiej Lidze Narodów! Polska - Japonia meczem o wszystko

Premierowa odsłona przyniosła wyrównaną rywalizację obu zespołów. Rozstrzygnęły ją na korzyść Turczynek trzy akcje od stanu 22:22 - skutecznie zaatakowała Melissa Vargas, a blok i atak z przechodzącej piłki dołożyła Sinead Jack-Kisal (22:25).

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W drugiej partii siatkarki reprezentacji Japonii odskoczyły w końcówce na trzy (20:17), a później na cztery oczka (22:18) i utrzymały tę przewagę do końca. Mayu Ishikawa skutecznym atakiem ustaliła wynik na 25:22.

Wyrównanej walki nie brakowało również w kolejnym secie. Tym razem w końcówce lepsza była Turcja, która przejęła inicjatywę od stanu 19:19. Zehra Gunes zamknęła tę część meczu atakiem ze środka (22:25).

Turczynki poszły za ciosem w kolejnej odsłonie. Szybko odskoczyły przeciwniczkom - po asie Sinead Jack-Kisal było 5:10. Japonia goniła wynik, w końcówce różnica stopniała do dwóch oczek (20:22), ale Turcja utrzymała korzystny wynik. Melissa Vargas wywalczyła piłkę meczową (21:24), a atak Ilkin Aydin oznaczał powtórkę wyniku z poprzednich setów (22:25) i wygraną Turcji.

Najwięcej punktów dla zwycięskiej ekipy zdobyła Melissa Vargas (20), a dla Japonii - Yukiko Wada (27). Turczynki lepiej prezentowały się w ataku i dominowały w bloku (punkty 3-12).

Turcja zapewniła sobie grę w Final Eight. W ostatnim meczu fazy interkontynentalnej Japonia zmierzy się z Polską. Obie drużyny mają identyczny bilans meczów (7-4) oraz po 19 punktów. Zwycięzca tej konfrontacji zagra w turnieju finałowym VNL 2026, który zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau.



Japonia – Turcja 1:3 (22:25, 25:22, 22:25, 22:25)