Kontrowersyjna decyzja w hicie MŚ 2026. Tomasz Hajto wszystko rozrysował

Przypomnijmy - Hiszpania wygrała z Belgią 2:1 i wywalczyła awans do półfinału MŚ 2026. O awans do wielkiego finału Lamine Yamal i spółka powalczą z Francją.

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Hiszpania triumfowała po golu w końcówce autorstwa Mikela Merino. Błąd przy tym trafieniu popełnił rezerwowy bramkarz Senne Lammen, który zmienił golkipera Realu Madryt. Jak przyznał sam Courtois, był w stanie kontynuować grę, ale nie mógłby wznawiać gry długimi podaniami. Mimo to trener Rudi Garcia podjął decyzję o zmianie bramkarza.

Jak w tej sytuacji zachowałby się Hajto? Ekspert Polsatu Sport przeanalizował to z perspektywy byłego obrońcy:

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