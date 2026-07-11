Kontrowersyjna decyzja w hicie MŚ 2026. Tomasz Hajto wszystko rozrysował
Tomasz Hajto w programie "Polsat Mundial Cast" przeanalizował, jaki powinni zachować się Belgowie w meczu z Hiszpanami podczas meczu mistrzostw świata 2026. Odniósł się do sytuacji, kiedy w 71. minucie zmieniony został golkiper "Czerwonych Diabłów" - Thibaut Courtois.
Kontrowersyjna decyzja w meczu Belgia - Hiszpania. Tomasz Hajto rozrysował
Hiszpania w półfinale i błąd trenera Belgów? Polsat Mundial Cast - 11.07
Przypomnijmy - Hiszpania wygrała z Belgią 2:1 i wywalczyła awans do półfinału MŚ 2026. O awans do wielkiego finału Lamine Yamal i spółka powalczą z Francją.
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Hiszpania triumfowała po golu w końcówce autorstwa Mikela Merino. Błąd przy tym trafieniu popełnił rezerwowy bramkarz Senne Lammen, który zmienił golkipera Realu Madryt. Jak przyznał sam Courtois, był w stanie kontynuować grę, ale nie mógłby wznawiać gry długimi podaniami. Mimo to trener Rudi Garcia podjął decyzję o zmianie bramkarza.
Jak w tej sytuacji zachowałby się Hajto? Ekspert Polsatu Sport przeanalizował to z perspektywy byłego obrońcy: