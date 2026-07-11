Liga Narodów siatkarzy 2026. Gdzie obejrzeć mecze trzeciego tygodnia? Transmisje TV i stream online

Siatkówka

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów siatkarzy! Reprezentacja Polski zagra na turnieju w Chicago. Gdzie oglądać mecze trzeciego tygodnia VNL 2026 w telewizji i w internecie? O której godzinie będą transmisje spotkań? Kiedy grają Polacy? Sprawdź terminarz i plan transmisji meczów Ligi Narodów siatkarzy.

Siatkarze reprezentacji Polski w czerwonych strojach pozują do zdjęcia, świętując akcję meczową.
fot. PAP/Tomasz Waszczuk
Transmisje meczów siatkówki. Kiedy gra reprezentacja Polski? Mecze - daty i godziny, harmonogram VNL 2026. Gdzie oglądać mecze w telewizji i w internecie? Transmisja TV, stream online - Liga Narodów w siatkówce.

Spotkania trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026 zostaną rozegrane w dniach 15-19 lipca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które będą rywalizowały w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów zagra po sześć zespołów, a każda z ekip rozegra po cztery mecze. 

 

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Polscy siatkarze zagrają na turnieju w Chicago. Zmierzą się tam kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi.

 

grupa 7 (Belgrad, Serbia) Iran, Niemcy, Serbia, Słowenia, Turcja, Ukraina
grupa 8 (Chicago, USA) Brazylia, Bułgaria, Chiny, Francja, Polska, USA
grupa 9 (Osaka, Japonia) Argentyna, Belgia, Japonia, Kanada, Kuba, Włochy

 

Spotkania trzeciego tygodnia wyłonią ostateczną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem drużyn - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

 

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów w kanałach Polsat Sport oraz w streamingu Polsat Box Go, a wybrane spotkania także w stacjach Polsatu dostępnych w Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Liga Narodów siatkarzy - transmisje meczów trzeciego tygodnia:

2026-07-15: Kanada – Argentyna (środa, godzina 4.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-07-15: Belgia – Kuba (środa, godzina 8.15; transmisja – Polsat Sport 3)
2026-07-15: Japonia – Włochy (środa, godzina 12.05; transmisja – Polsat Sport 2)
2026-07-15: Niemcy – Słowenia (środa, godzina 12.45; transmisja – Polsat Sport 3)
2026-07-15: Ukraina – Iran (środa, godzina 16.15; transmisja – Polsat Sport 2)
2026-07-15: Bułgaria – Polska (środa, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat od 19.00)
2026-07-15: Serbia – Turcja (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 2)
2026-07-15: Francja – Brazylia (środa, godzina 22.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

RM, Polsat Sport
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