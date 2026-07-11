McGregor - Holloway. Skrót walki UFC 329 (WIDEO)

Choć wielu w to wątpiło, legendarny Conor McGregor po pięcioletniej przerwie faktycznie wraca do klatki UFC. Słynny Irlandczyk zmierzy się w rewanżowym pojedynku z Maxem Hollowayem.

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Obaj panowie po raz pierwszy zmierzyli się w 2013 roku. Wówczas jednogłośną decyzją sędziów triumfował McGregor.

Tym razem na papierze faworytem jest Holloway. Conor od lat nie walczył, a jego ostatnie pojedynki nie przebiegały po jego myśli. Jaką formę na wielki powrót przygotował McGregor?

McGregor - Holloway. Skrót walki Conora UFC 329:

Skrót walki McGregor - Holloway będzie dostępny w załączonym materiale wideo tuż po zakończeniu pojedynku.

BS, Polsat Sport