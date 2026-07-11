McGregor - Holloway. Wynik walki UFC 329. Kto wygrał?
Conor McGregor (22-6) - Max Holloway (27-9) to walka wieczoru gali UFC 329. Kto wygrał walkę McGregor - Holloway? Jaki był wynik walki Conor - Holloway na UFC 329?
Na ten powrót czekał cały świat sportów walki. Legendarny McGregor wraca do klatki UFC po pięcioletniej przerwie. Po raz ostatni umiejętności słynnego Irlandczyka mogliśmy zobaczyć podczas gali w lipcu 2021, kiedy po raz drugi przegrał z Dustinem Poirierem.
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Tym razem Conor zmierzy się z Hollowayem. Jest to rewanż za pojedynek z 2013 roku, kiedy McGregor wypunktował Amerykanina jednogłośną decyzją sędziów.
Jak będzie tym razem? Jak wypadnie powrót McGregora do MMA?
McGregor - Holloway. Wynik walki UFC 329. Kto wygrał?
Wynik walki McGregor - Holloway na UFC 329 poznamy w nocy z soboty na niedzielę. O tym, kto wygrał walkę Conor - Holloway, poinformujemy tuż po jej zakończeniu.Przejdź na Polsatsport.pl