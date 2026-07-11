McGregor - Holloway. Wynik walki UFC 329. Kto wygrał?

Sporty walki

Conor McGregor (22-6) - Max Holloway (27-9) to walka wieczoru gali UFC 329. Kto wygrał walkę McGregor - Holloway? Jaki był wynik walki Conor - Holloway na UFC 329?

Conor McGregor pozuje z napiętymi bicepsami, uśmiechając się szeroko.
fot. UFC
McGregor - Holloway. Wynik walki UFC 329. Kto wygrał?

Na ten powrót czekał cały świat sportów walki. Legendarny McGregor wraca do klatki UFC po pięcioletniej przerwie. Po raz ostatni umiejętności słynnego Irlandczyka mogliśmy zobaczyć podczas gali w lipcu 2021, kiedy po raz drugi przegrał z Dustinem Poirierem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Jest zastępstwo do walki Conora McGregora! Zawodnik sam to ogłosił

 

Tym razem Conor zmierzy się z Hollowayem. Jest to rewanż za pojedynek z 2013 roku, kiedy McGregor wypunktował Amerykanina jednogłośną decyzją sędziów.

 

Jak będzie tym razem? Jak wypadnie powrót McGregora do MMA?

McGregor - Holloway. Wynik walki UFC 329. Kto wygrał?

Wynik walki McGregor - Holloway na UFC 329 poznamy w nocy z soboty na niedzielę. O tym, kto wygrał walkę Conor - Holloway, poinformujemy tuż po jej zakończeniu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CONOR MCGREGORMMASPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: UFC 280: Shara Magomedov - Michel Pereira. Skrót walki
Zobacz także

UFC Fight Night 280: Rafael Fiziev - Manuel Torres. Wyniki i skróty walk

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 