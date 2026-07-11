Na ten powrót czekał cały świat sportów walki. Legendarny McGregor wraca do klatki UFC po pięcioletniej przerwie. Po raz ostatni umiejętności słynnego Irlandczyka mogliśmy zobaczyć podczas gali w lipcu 2021, kiedy po raz drugi przegrał z Dustinem Poirierem.

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Tym razem Conor zmierzy się z Hollowayem. Jest to rewanż za pojedynek z 2013 roku, kiedy McGregor wypunktował Amerykanina jednogłośną decyzją sędziów.

Jak będzie tym razem? Jak wypadnie powrót McGregora do MMA?

McGregor - Holloway. Wynik walki UFC 329. Kto wygrał?

Wynik walki McGregor - Holloway na UFC 329 poznamy w nocy z soboty na niedzielę. O tym, kto wygrał walkę Conor - Holloway, poinformujemy tuż po jej zakończeniu.

Polsat Sport