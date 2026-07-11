Messi? Wolny, wolniejszy… genialniejszy!

Lionel Messi przed turniejem miał 21 punktów "kanadyjskich" - 13 goli i 8 asyst. W pięciu spotkaniach mundialu 2026 strzelił 8 bramek i zanotował 2 asysty, co oznacza, że kapitan Argentyny miał udział w 10 z 14 goli swojego zespołu - 71,4 procent. "Messidependencia", czyli zależność od Messiego. Można to opisać też jako "zafiksowanie na Messiego".

W wywiadzie dla "Sueddeutsche Zeitung" legendarny Jorge Valdano powiedział właśnie: "Niesamowite, jak dalej talent czyni różnicę w futbolu, choć gra zmieniła się pod względem taktyki i fizyczności. Wielki talent jest ważniejszy niż atrybuty fizyczne. Nawet talent w… zwolnionym tempie, jak u Messiego. Wystarczy mu pół metra, czy pół sekundy, aby przesądzić o wyniku. Mamy coraz większą wiedzę o piłce nożnej, płynącą też z AI, ale nie możemy rozszyfrować sekretu jego sztuczek. To niezwykły geniusz, niemożliwy do zatrzymania". Messi na mundialach ma już 31 punktów kanadyjskich - 21 goli i 10 asyst!

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Zostawił daleko z tyłu Cristiano Ronaldo. Jednak Valdano mówi: "Od dwudziestu lat podziwiam Ronaldo. Gdy błądzi, rozumiem, ponieważ osiągnął tak wiele, aby dotrzeć do tego miejsca - strzelił prawie 1000 goli, trafiając do siatki na każdym z sześciu mundiali. W moim przekonaniu czyni go to superbohaterem. A przecież nie był jak Messi, który od urodzenia miał wszystko, co uczyniło go wielkim. Leo jest dziś geniuszem i autorytetem. Cristiano musiał na wszystko ciężko pracować, ciągle doskonaląc się. Na tym mundialu widzieliśmy, że jego pole działania zmniejszyło się. Zmniejszyło się do szesnastki, a na kolejnych finałach zapewne byłoby to pole bramkowe". Absolutnie utożsamiam się z poglądem Valdano. Też podziwiam Ronaldo, wiedząc postępujące ograniczenia Portugalczyka. Naprawdę nie trzeba być przeciwko Cristiano, podziwiając Messiego…

Ten mundial to już 10 punktów kanadyjskich Messiego, a przecież możliwe są jeszcze trzy mecze! Wszystko zależy od ćwierćfinału ze Szwajcarią. Messi nawiązał do gigantów z przeszłości. Pele na mundialu 1970 strzelił 4 gole i zaliczył 6 asyst (w szczególności popisem był finał - z golem i dwoma asystami!). Diego Maradona na mundialu 1986 też miał 10 punktów kanadyjskich - 5 goli i 5 bezpośrednich asyst. Jednak te liczby to za mało, aby opisać wkład Maradony w triumf Argentyny przed 40 laty!

Praktycznie każda akcja ofensywa zaczynała się od Diego, który był niemiłosiernie faulowany. Łącznie as "Albiceleste" był faulowany 53 razy! To absolutny rekord, jeśli chodzi o mundiale! Maradona w 1986 roku to był szczyt artyzmu, a zarazem skuteczności w działaniu - mimo że futbol był wówczas brutalny. Mundial w Katarze to z kolei popis Kyliana Mbappe - 8 goli i 2 asysty (w samym finale popisał się hat-trickiem!).

Większe liczby w jednym Mundialu niż Pele, Maradona, Mbappe czy Messi osiągnęło tylko dwóch graczy - Just Fontaine (13 bramek i 3 asysty w 1958) oraz Sandor Kocsis (11 goli i 2 asysty w 1954). Absolutnie niesamowici byli również dwaj inni uczestnicy MŚ 1954 - Ferenc Puskas (4 gole, 4 asysty, a w dwóch meczach nie grał z powodu kontuzji!) oraz Fritz Walter (3 gole, 5 asyst). Gigantami mundiali.

Wróćmy jednak do Messiego. W 1/8 finału z Egiptem było 0:2 jeszcze w 79. minucie. Widziałem różne wyliczenia, ale każde poniżej 1 procenta, jeśli chodzi o szansę odrobienia straty w normalnym czasie gry. Jedno zestawienie mówiło o 0,6 procent, a inne o 0,16 procent! Jednak właśnie wtedy - w najtrudniejszym momencie! - do akcji wkroczył Messi.

Najpierw dośrodkował do Cristiana Romero, który strzelił kontaktową bramkę. Później próbował strzelić gola Lautaro Martinezem, jak swego czasu Robert Lewandowski strzelił bramkę Grzegorzem Krychowiakiem. W 83. minucie było 2:2, po tym, jak Messi wrzucił piłkę w szesnastkę. Tam nastąpiło zamieszanie i Gonzalo Montiel zagrał do Leo, a ten kropnął pod poprzeczkę. Tylko akcja na 3:2 była bez udziału największego asa Argentyny - to była sztafeta Julian Alvarez - Lautaro Martinez - Enzo Fernandez. Pytanie, jaką historię zapisze Messi jeszcze na tym mundialu? Jaką historię zapisze Argentyna? Przed całym turniejem prorokowałem finał Hiszpania - Argentyna. I dalej się tego trzymam. Jednak to jest piłka nożna. Tutaj trzeba się potwierdzić w każdym kolejnym meczu…

"Prawda Futbolu"