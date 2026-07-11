Messi? Wolny, wolniejszy… genialniejszy!

Roman KołtońPiłka nożna

Media społecznościowe uwielbiają spiskowe teorie. FIFA faworyzuje Argentynę? Można się zastanawiać, ale warto docenić geniusz Lionela Messiego. To coś niebywałego, co gra na tym turnieju! Legendarny Jorge Valdano podkreśla: "Niesamowite, jak dalej talent czyni różnicę w futbolu".

Messi? Wolny, wolniejszy… genialniejszy!
fot. AFP
Lionel Messi i Diego Maradona – dwaj giganci argentyńskiej piłki nożnej

Lionel Messi przed turniejem miał 21 punktów "kanadyjskich" - 13 goli i 8 asyst. W pięciu spotkaniach mundialu 2026 strzelił 8 bramek i zanotował 2 asysty, co oznacza, że kapitan Argentyny miał udział w 10 z 14 goli swojego zespołu - 71,4 procent. "Messidependencia", czyli zależność od Messiego. Można to opisać też jako "zafiksowanie na Messiego".

 

W wywiadzie dla "Sueddeutsche Zeitung" legendarny Jorge Valdano powiedział właśnie: "Niesamowite, jak dalej talent czyni różnicę w futbolu, choć gra zmieniła się pod względem taktyki i fizyczności. Wielki talent jest ważniejszy niż atrybuty fizyczne. Nawet talent w… zwolnionym tempie, jak u Messiego. Wystarczy mu pół metra, czy pół sekundy, aby przesądzić o wyniku. Mamy coraz większą wiedzę o piłce nożnej, płynącą też z AI, ale nie możemy rozszyfrować sekretu jego sztuczek. To niezwykły geniusz, niemożliwy do zatrzymania". Messi na mundialach ma już 31 punktów kanadyjskich - 21 goli i 10 asyst!

 

ZOBACZ TAKŻE: Kontrowersyjna decyzja w hicie MŚ 2026. Tomasz Hajto wszystko rozrysował

 

Zostawił daleko z tyłu Cristiano Ronaldo. Jednak Valdano mówi: "Od dwudziestu lat podziwiam Ronaldo. Gdy błądzi, rozumiem, ponieważ osiągnął tak wiele, aby dotrzeć do tego miejsca - strzelił prawie 1000 goli, trafiając do siatki na każdym z sześciu mundiali. W moim przekonaniu czyni go to superbohaterem. A przecież nie był jak Messi, który od urodzenia miał wszystko, co uczyniło go wielkim. Leo jest dziś geniuszem i autorytetem. Cristiano musiał na wszystko ciężko pracować, ciągle doskonaląc się. Na tym mundialu widzieliśmy, że jego pole działania zmniejszyło się. Zmniejszyło się do szesnastki, a na kolejnych finałach zapewne byłoby to pole bramkowe". Absolutnie utożsamiam się z poglądem Valdano. Też podziwiam Ronaldo, wiedząc postępujące ograniczenia Portugalczyka. Naprawdę nie trzeba być przeciwko Cristiano, podziwiając Messiego…

 

Ten mundial to już 10 punktów kanadyjskich Messiego, a przecież możliwe są jeszcze trzy mecze! Wszystko zależy od ćwierćfinału ze Szwajcarią. Messi nawiązał do gigantów z przeszłości. Pele na mundialu 1970 strzelił 4 gole i zaliczył 6 asyst (w szczególności popisem był finał - z golem i dwoma asystami!). Diego Maradona na mundialu 1986 też miał 10 punktów kanadyjskich - 5 goli i 5 bezpośrednich asyst. Jednak te liczby to za mało, aby opisać wkład Maradony w triumf Argentyny przed 40 laty!

 

Praktycznie każda akcja ofensywa zaczynała się od Diego, który był niemiłosiernie faulowany. Łącznie as "Albiceleste" był faulowany 53 razy! To absolutny rekord, jeśli chodzi o mundiale! Maradona w 1986 roku to był szczyt artyzmu, a zarazem skuteczności w działaniu - mimo że futbol był wówczas brutalny. Mundial w Katarze to z kolei popis Kyliana Mbappe - 8 goli i 2 asysty (w samym finale popisał się hat-trickiem!).

 

Większe liczby w jednym Mundialu niż Pele, Maradona, Mbappe czy Messi osiągnęło tylko dwóch graczy - Just Fontaine (13 bramek i 3 asysty w 1958) oraz Sandor Kocsis (11 goli i 2 asysty w 1954). Absolutnie niesamowici byli również dwaj inni uczestnicy MŚ 1954 - Ferenc Puskas (4 gole, 4 asysty, a w dwóch meczach nie grał z powodu kontuzji!) oraz Fritz Walter (3 gole, 5 asyst). Gigantami mundiali.

 

Wróćmy jednak do Messiego. W 1/8 finału z Egiptem było 0:2 jeszcze w 79. minucie. Widziałem różne wyliczenia, ale każde poniżej 1 procenta, jeśli chodzi o szansę odrobienia straty w normalnym czasie gry. Jedno zestawienie mówiło o 0,6 procent, a inne o 0,16 procent! Jednak właśnie wtedy - w najtrudniejszym momencie! - do akcji wkroczył Messi.

 

Najpierw dośrodkował do Cristiana Romero, który strzelił kontaktową bramkę. Później próbował strzelić gola Lautaro Martinezem, jak swego czasu Robert Lewandowski strzelił bramkę Grzegorzem Krychowiakiem. W 83. minucie było 2:2, po tym, jak Messi wrzucił piłkę w szesnastkę. Tam nastąpiło zamieszanie i Gonzalo Montiel zagrał do Leo, a ten kropnął pod poprzeczkę. Tylko akcja na 3:2 była bez udziału największego asa Argentyny - to była sztafeta Julian Alvarez - Lautaro Martinez - Enzo Fernandez. Pytanie, jaką historię zapisze Messi jeszcze na tym mundialu? Jaką historię zapisze Argentyna? Przed całym turniejem prorokowałem finał Hiszpania - Argentyna. I dalej się tego trzymam. Jednak to jest piłka nożna. Tutaj trzeba się potwierdzić w każdym kolejnym meczu…

"Prawda Futbolu"
Przejdź na Polsatsport.pl
ARGENTYNALIONEL MESSIMISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ 2026MUNDIALPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Legia Warszawa - AS Trencin 0:0. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 