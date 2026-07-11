Messi znowu poprowadzi Argentynę do zwycięstwa? Ostatnia prosta na mundialu

W 1/16 finału obrońcy tytułu dopiero po dogrywce pokonali debiutującą Republikę Zielonego Przylądka 3:2, a w kolejnej rundzie takim samym wynikiem, ale po 90 minutach, wygrali z Egiptem, choć przegrywali już 0:2.

- Nie ma łatwych rywali, to już wiemy wszyscy. Dla mnie Szwajcaria to świetny zespół, który zawsze walczy, ma doświadczonych piłkarzy i będzie naprawdę trudnym przeciwnikiem. Poza tym, gdy po drugiej stronie są mistrzowie świata, każdy chce rozegrać mecz życia - ocenił Scaloni.

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Liderem Argentyny ma być tradycyjnie Lionel Messi, który zdobył osiem bramek i jest najskuteczniejszym piłkarzem trwającego mundialu, ex aequo z Francuzem Kylianem Mbappe. Scaloni zapewnił, że mimo podeszłego jak na zawodnika wieku - 39 lat - Messi jest gotowy do gry w szóstym meczu turnieju w Ameryce Północnej.

- Jest zdrowy. Ma trenera kondycyjnego. Wszystko jest tak, jak zawsze, on jest zawsze gotowy, a zespół mocno go wspiera - zapewnił selekcjoner "Albicelestes".

Dodał, że w końcu przyjdzie moment, kiedy Messi obniży loty, ale to nie nastąpi już teraz.

- Moim zdaniem, on pozostanie najlepszym piłkarzem tak długo, jak będzie tego chciał. W wieku 50 lat może już nie, jasne, ale na razie, dopóki chce, to tak będzie. Zawsze biega tyle samo, to nie jest tak, że teraz biega mniej lub więcej. Kiedy wyczuwa, że może stworzyć zagrożenie, staje się maszyną. W ogóle mnie to nie dziwi - analizował Scaloni.

Mecz Argentyny ze Szwajcarią zaplanowano na godzinę 3:00 w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Zwycięzca tego ćwierćfinału w kolejnej rundzie spotka się z lepszym z pary Norwegia - Anglia.

PAP