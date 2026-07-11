Mistrzyni Wimbledonu wyznała przed kamerą Polsatu Sport. "Jazda bez trzymanki"

Tenis

Czeska tenisistka Linda Noskova triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:3. Spotkanie trwało dwie godziny i 28 minut. - Tenis jest nieprzewidywalny - wyznała mistrzyni Wimbledonu.

Uśmiechnięta tenisistka Noskova w białym stroju sportowym na korcie tenisowym.
fot. PAP

Noskova wygrała siedem spotkań na kortach Wimbledonu. Straciła trzy sety, a czasami musiała bronić się w trudnych sytuacjach. W rozmowie z Tomaszem Lorkiem przyznała, że zapamiętanych przez nią momentów było dużo.

 

- Czasami to była prawdziwa jazda bez trzymanki, bo w meczu z Soraną Cirsteą to ona miała piłkę meczową, więc gdyby to się potoczyło inaczej, to teraz bym tu nie stała. Tenis jest nieprzewidywalny i zawsze trzeba grać do ostatniej piłki - stwierdziła.

 

Noskova dostała też pytanie o BKT Advantage Bielsko-Biała, czyli klub, który w przeszłości reprezentowała. Stąd zna się m.in. z Mają Chwalińską.

 

- W ostatnim czasie nie miałam okazji zbyt często tam trenować. Z Mają znam się dobrze, bardzo jej kibicowałam w finale Roland Garros, więc cieszę się, że obie dałyśmy radę osiągać tak dobre wyniki w ostatnich tygodniach - dodała.

Czeszka wyznała w sobotni wieczór, że... nie ma przygotowanego planu świętowania największego sukcesu w karierze.

 

- Jeszcze nie widziałam się ze swoim teamem. Mam nadzieję, że nie zaplanują tego beze mnie - zakończyła.

 

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