MŚ 2026: Argentyna - Szwajcaria. Relacja live i wynik na żywo

Czas na wyłonienie drugiej pary półfinałowej w MŚ 2026. Wiadomo już, że w hitowym starciu Francja zmierzy się z Hiszpanią.

ZOBACZ TAKŻE: Nowy trener reprezentacji Portugalii. Świetnie zna Cristiano Ronaldo

W Kansas City dojdzie do rewanżu za 1/8 finału mundialu w 2014 roku, kiedy to gol Angela Di Marii w dogrywce 1/8 finału dał Argentynie zwycięstwo nad Szwajcarią 1:0.

Obrońcy tytułu oczekują, że po raz kolejny w rolach głównych wystąpi Leo Messi, który jest samodzielnym rekordzistą wszech czasów MŚ z dorobkiem 21 trafień. Drugie miejsce zajmuje Mbappe - 20.

Szwajcaria jednak sama pisze historię. Podopieczni Murata Yakina po raz pierwszy od 72 lat awansowali do ćwierćfinału, pokonując Kolumbię w rzutach karnych po bezbramkowym remisie i wierzą, że nie są bez szans w starciu z „Albicelestes”. Argentyńczycy w poprzedniej fazie odrobili dwubramkową stratę i pokonali Egipt 3:2.

Zwycięzcy ćwierćfinałów Norwegia - Anglia i Argentyna - Szwajcaria zmierzą się ze sobą w środę o godz. 21 w Atlancie. Francja z Hiszpanią zagrają we wtorek w Arlington koło Dallas.

Relacja live i wynik na żywo meczu Argentyna - Szwajcaria na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 03.00.

BS, PAP