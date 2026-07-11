MŚ 2026: Norwegia - Anglia. Relacja live i wynik na żywo

Czas na wyłonienie drugiej pary półfinałowej w MŚ 2026. Wiadomo już, że w hitowym starciu Francja zmierzy się z Hiszpanią.

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W weekend pierwsi na boisko na przedmieściach Miami, o godz. 23 czasu polskiego, wyjdą Skandynawowie, na czele z Erlingiem Haalandem, oraz Anglicy, których liderem jest Harry Kane. Obok Francuza Kyliana Mbappe i Argentyńczyka Lionela Messiego to największe gwiazdy i najlepsi strzelcy trwającego turnieju.

Norwegia po zwycięstwie 2:1 nad Brazylią pierwszy raz w historii awansowała do ćwierćfinału. To przewyższa jej sukces z 1998 roku, kiedy to po słynnym zwycięstwie także nad Brazylią w fazie grupowej dotarła do 1/8 finału, gdzie przegrała z Włochami.

Anglia dotąd siedmiokrotnie występowała w ćwierćfinałach, ale w pierwszej czwórce znalazła się tylko trzykrotnie, w tym w 1966 roku, kiedy odniosła jedyny triumf.

Relacja live i wynik na żywo meczu Norwegia - Anglia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 23.00.

BS, PAP