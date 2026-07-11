Awansując do finału, Muchova i Noskova przełamały „klątwę”, która panowała w ostatnich latach, gdy żadna tenisistka, która wygrała turniej poprzedzający londyńskiego Wielkiego Szlema, nie była w stanie wygrać imprezy na kortach All England Club.

Sobotni finał był pierwszym od 1990 roku, w którym zmierzyły się dwie zawodniczki będące triumfatorkami turniejów poprzedzających Wimbledon. Noskova triumfowała w Berlinie, a Muchova - w Bad Homburgu.



Finał Wimbledonu trwał dwie godziny i 29 minut. Noskova wygrała 6:2, 5:7, 6:3.

Muchova - Noskova. Skrót finału Wimbledonu (WIDEO)