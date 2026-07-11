Muchova - Noskova. Skrót finału Wimbledonu (WIDEO)

Tenis

Karolina Muchova i Linda Noskova zmierzyły się w finale Wimbledonu 2026. Oto skrót finału Wimbledonu.

Tenisistka wykonująca forhendowy wolej na korcie tenisowym.
fot. PAP

Awansując do finału, Muchova i Noskova przełamały „klątwę”, która panowała w ostatnich latach, gdy żadna tenisistka, która wygrała turniej poprzedzający londyńskiego Wielkiego Szlema, nie była w stanie wygrać imprezy na kortach All England Club.

 

Sobotni finał był pierwszym od 1990 roku, w którym zmierzyły się dwie zawodniczki będące triumfatorkami turniejów poprzedzających Wimbledon. Noskova triumfowała w Berlinie, a Muchova - w  Bad Homburgu.

Finał Wimbledonu trwał dwie godziny i 29 minut. Noskova wygrała 6:2, 5:7, 6:3.

Muchova - Noskova. Skrót finału Wimbledonu (WIDEO)

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