Żadna z tych zawodniczek nie ma w dorobku triumfu w imprezie tej najwyższej kategorii, żadna nie grała też nigdy w finale Wimbledonu. Bardziej doświadczona jest 29-letnia Muchova, która dotarła do decydującej rundy French Open w 2023 roku, ale przegrała z Igą Świątek.

ZOBACZ TAKŻE: Chwalińska przerwała milczenie. Kapitalne wieści

Z kolei 21-letnia Noskova przed Wimbledonem wygrała turniej w Berlinie, drugi w jej karierze, ale pierwszy na tej nawierzchni. W ostatnich dwóch latach jest na kortach trawiastych najlepszą tenisistką w tourze, bowiem ma na koncie największą ze wszystkich tenisistek liczbę 19 zwycięskich pojedynków.

Czeszki znają się doskonale - w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku rywalizowały ramię w ramię w turnieju deblowym, w którym uplasowały się tuż za podium. Przed półfinałami w czwartek odbyły również wspólny trening na korcie centralnym, na którym żadna z nich nigdy wcześniej nie grała.

Muchova wygrała ich jedyny dotychczasowy pojedynek, w trzeciej rundzie ubiegłorocznego US Open 6:7 (5-7), 6:4, 6:2.

W 2023 roku Wimbledon wygrała Marketa Vondrousova, rok później - Barbora Krejcikova. Dominację Czeszek na londyńskiej trawie przerwała na krótko Świątek, odnosząc przed rokiem swój dotychczas jedyny triumf w Wimbledonie.

Muchova - Noskova. Wynik finału Wimbledonu. Kto wygrał?

Wynik finału Wimbledonu poznamy w sobotę 11 lipca. O tym, kto wygrał Wimbledon 2026, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport