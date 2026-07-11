NHS nagrodzi osoby za 30 minut spaceru dziennie. Ruszają zapisy do programu
Brytyjska państwowa służba zdrowia szuka sposobu, aby zachęcić Anglików do ruchu. Na początku 2027 roku NHS uruchomi pilotażowy program "Movement 26.2", w którym nagrodzi osoby spacerujące przez miesiąc, około 30 minut dziennie.
Nie od dziś wiadomo, że ruch to zdrowie. Brak aktywności fizycznej zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu krążeniowego, otyłości i przedwczesnej śmierci. Zaradzić temu chcą specjaliści z NHS, a zapisy do innowacyjnego programu ruszą już niebawem.
Rusza wyzwanie "maraton w miesiąc"
National Health Service walcząc z brakiem ruchu mieszkańców Anglii, rozpoczyna wyzwanie "maraton w miesiąc”. Jego start przewidziano na początek 2027 roku. Podstawowym założeniem tego programu jest codzienne spacerowanie przez co najmniej 30 minut przez cały miesiąc. Osoby, które ukończą wyzwanie, pokonają w ten sposób dystans 42,2 km, czyli zbliżony do maratonu. Każdy uczestnik będzie mógł rejestrować swoje spacery i pokonaną trasę za pomocą telefonu lub smartwatcha.
Program opracowano wspólnie z medalistą olimpijskim
Kampanię przygotował we współpracy dla NHS Sir Brendan Foster, brązowy medalista igrzysk z 1976 roku w biegu na 10 000 metrów i założyciel biegu Great North Run. - Jestem znany z biegania, ale tu ambicja jest znacznie prostsza. Chcemy po prostu, żeby ludzie chodzili - powiedział BBC.
Program jest częścią 10-letniego planu zdrowotnego dla Anglii. Według NHS England brak ruchu odpowiada za co szósty zgon, a badania Sport England z okresu do listopada 2025 roku pokazały, że około 12 mln dorosłych, niemal co czwarty, poświęca na umiarkowaną aktywność mniej niż 30 minut tygodniowo.
Nagrody jak w aplikacji. Punkty, serie i bony
Twórcy programu wzorują się na mechanizmach znanych z Duolingo czy Snapchata, gdzie użytkownicy nie chcą przerywać "serii" kolejnych dni. A co z nagrodami?
- Nasza formuła zawsze brzmiała: zachęcać, stawiać wyzwania, wspierać i nagradzać. Początkowo będą nagrody cyfrowe, takie jak utrzymanie serii przez trzy miesiące. Z czasem pojawią się inne rodzaje nagród: medale, koszulki, ale także zniżki i nagrody - poinformował Sir Brendan.
NHS nie sfinansuje jednak nagród. Mają nimi zarządzać partnerzy inicjatywy z sektora publicznego i prywatnego.
Regularne spacery mogą wpływać na długość życia
Organizatorzy liczą, że w wyzwaniu weźmie udział nawet 100 000 osób, a regularne spacery staną się ich nawykiem. Przyniesie to wiele korzyści zdrowotnych uczestnikom oraz finansowych angielskiemu systemowi opieki zdrowotnej.
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Jak powiedział Brendan Foster w rozmowie z BBC, spacerowanie przez 30 minut pięć razy w tygodniu może zwiększyć oczekiwaną długość życia nawet o cztery lata, a to nie jedyna wymierna korzyść. Kolejne to lepsza kondycja fizyczna, poprawa krążenia krwi oraz redukcja otyłości.