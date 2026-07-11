NHS nagrodzi osoby za 30 minut spaceru dziennie. Ruszają zapisy do programu

Nie od dziś wiadomo, że ruch to zdrowie. Brak aktywności fizycznej zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu krążeniowego, otyłości i przedwczesnej śmierci. Zaradzić temu chcą specjaliści z NHS, a zapisy do innowacyjnego programu ruszą już niebawem.

Rusza wyzwanie "maraton w miesiąc"

National Health Service walcząc z brakiem ruchu mieszkańców Anglii, rozpoczyna wyzwanie "maraton w miesiąc”. Jego start przewidziano na początek 2027 roku. Podstawowym założeniem tego programu jest codzienne spacerowanie przez co najmniej 30 minut przez cały miesiąc. Osoby, które ukończą wyzwanie, pokonają w ten sposób dystans 42,2 km, czyli zbliżony do maratonu. Każdy uczestnik będzie mógł rejestrować swoje spacery i pokonaną trasę za pomocą telefonu lub smartwatcha.

Program opracowano wspólnie z medalistą olimpijskim

Kampanię przygotował we współpracy dla NHS Sir Brendan Foster, brązowy medalista igrzysk z 1976 roku w biegu na 10 000 metrów i założyciel biegu Great North Run. - Jestem znany z biegania, ale tu ambicja jest znacznie prostsza. Chcemy po prostu, żeby ludzie chodzili - powiedział BBC.



Program jest częścią 10-letniego planu zdrowotnego dla Anglii. Według NHS England brak ruchu odpowiada za co szósty zgon, a badania Sport England z okresu do listopada 2025 roku pokazały, że około 12 mln dorosłych, niemal co czwarty, poświęca na umiarkowaną aktywność mniej niż 30 minut tygodniowo.

Nagrody jak w aplikacji. Punkty, serie i bony

Twórcy programu wzorują się na mechanizmach znanych z Duolingo czy Snapchata, gdzie użytkownicy nie chcą przerywać "serii" kolejnych dni. A co z nagrodami?



- Nasza formuła zawsze brzmiała: zachęcać, stawiać wyzwania, wspierać i nagradzać. Początkowo będą nagrody cyfrowe, takie jak utrzymanie serii przez trzy miesiące. Z czasem pojawią się inne rodzaje nagród: medale, koszulki, ale także zniżki i nagrody - poinformował Sir Brendan.



NHS nie sfinansuje jednak nagród. Mają nimi zarządzać partnerzy inicjatywy z sektora publicznego i prywatnego.

Regularne spacery mogą wpływać na długość życia

Organizatorzy liczą, że w wyzwaniu weźmie udział nawet 100 000 osób, a regularne spacery staną się ich nawykiem. Przyniesie to wiele korzyści zdrowotnych uczestnikom oraz finansowych angielskiemu systemowi opieki zdrowotnej.



Jak powiedział Brendan Foster w rozmowie z BBC, spacerowanie przez 30 minut pięć razy w tygodniu może zwiększyć oczekiwaną długość życia nawet o cztery lata, a to nie jedyna wymierna korzyść. Kolejne to lepsza kondycja fizyczna, poprawa krążenia krwi oraz redukcja otyłości.

Polsat Sport