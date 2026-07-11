Nie żyje 25-letni piłkarz. Dopiero co grał w MŚ 2026

Przyczyna śmierci Adamsa nie została podana do publicznej informacji.

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Piłkarz zmarł w wieku 25 lat.

[BREAKING] Mamelodi Sundowns and Bafana Bafana World Cup midfielder, Jayden Adams, has died at the age of 25. Tune in to #eNCA, channel #DStv403. pic.twitter.com/Q74c0HflHE — eNCA (@eNCA) July 11, 2026

Środkowy pomocnik na co dzień był zawodnikiem Mamelodi Sundowns FC, do którego w 2025 roku trafił z ekipy Stellenbosch FC.

Podczas MŚ 2026 wystąpił w trzech meczach RPA w fazie grupowej - z Meksykiem (0:2), Czechami (1:1) i Koreą Południową (1:0). Spotkanie z Kanadą (0:1), po którym jego kadra odpadła z mundialu, spędził na ławce rezerwowych.

Łącznie w reprezentacji RPA rozegrał dziewięć spotkań, strzelając jednego gola.

BS, Polsat Sport