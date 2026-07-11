Nie żyje 25-letni piłkarz. Dopiero co grał w MŚ 2026

Piłka nożna

Nie żyje Jayden Adams - poinformowały afrykańskie media, w tym telewizja eNCA. 25-letni piłkarz wystąpił podczas mistrzostw świata 2026 w trzech meczach grupowych w barwach reprezentacji Republiki Południowej Afryki.

Trzech piłkarzy na boisku, jeden prowadzi piłkę, dwóch próbuje go zatrzymać.
fot. PAP
Nie żyje Jayden Adams (nr 23).

Przyczyna śmierci Adamsa nie została podana do publicznej informacji.

 

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Piłkarz zmarł w wieku 25 lat.

 

 

Środkowy pomocnik na co dzień był zawodnikiem Mamelodi Sundowns FC, do którego w 2025 roku trafił z ekipy Stellenbosch FC.

 

Podczas MŚ 2026 wystąpił w trzech meczach RPA w fazie grupowej - z Meksykiem (0:2), Czechami (1:1) i Koreą Południową (1:0). Spotkanie z Kanadą (0:1), po którym jego kadra odpadła z mundialu, spędził na ławce rezerwowych.

 

Łącznie w reprezentacji RPA rozegrał dziewięć spotkań, strzelając jednego gola. 

BS, Polsat Sport
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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