Nie żyje dawny prezes Chelsea. Kupił klub za zaledwie... jednego funta

Bates urodził się 4 grudnia 1931 roku w Londynie. Zanim trafił na Stamford Bridge, zarządzał innymi zespołami. W latach 60. pełnił funkcję prezesa Oldham Athletic, a od 1980 do 1982 roku był współprezesem ekipy Wigan Athletic.

Przełom w jego karierze nastąpił w 1982 roku, gdy nabył Chelsea za zaledwie jednego funta. Klub miał wtedy około dwóch milionów funtów długu. Anglik szybko poprawił sytuację finansową ekipy i pomógł jej awansować na najwyższy poziom rozgrywkowy.

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Za jego kadencji do Londynu trafili wielcy piłkarze, tacy jak, m.in: Ruud Gullit, Gianluca Vialli, Marcel Desailly czy Gianfranco Zola. Zespół zdobył w tym czasie dwa Puchary Anglii, Puchar Ligi, Superpuchar UEFA oraz Puchar Zdobywców Pucharów. Przedsiębiorca założył również organizację Chelsea Pitch Owners, aby fani mogli prawnie kontrolować stadion klubu.

W lipcu 2003 roku działacz odsprzedał udziały w zespole z Londynu Romanowi Abramowiczowi za 140 milionów funtów. Dwa lata później przejął kontrolę nad Leeds United. Ten klub również borykał się z ogromnymi problemami finansowymi. Bates próbował ratować finanse drużyny, jednak ostatecznie zbył swoje akcje w 2012 roku za 52 miliony funtów. Po tej transakcji wycofał się ze świata sportu i zamieszkał na stałe w Monako.

Chelsea Football Club is today mourning the passing of former chairman Ken Bates.



The club sends our heartfelt condolences to Ken’s wife Suzannah, the rest of his family and his friends.



Ken’s determination to fight for Chelsea when times were tough, and drive the team on to… pic.twitter.com/CWJasPRj4c — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 11, 2026

ŁO, Polsat Sport