Nie żyje dawny prezes Chelsea. Kupił klub za zaledwie... jednego funta

Piłka nożna

W wieku 94 lat zmarł Ken Bates, dawny właściciel Chelsea oraz Leeds United. Oficjalna przyczyna śmierci Brytyjczyka nie została podana.

Starszy mężczyzna z siwą brodą i okularami w garniturze, uśmiechający się na tle trybun stadionu piłkarskiego.
fot: PAP
Nie żyje Ken Bates

Bates urodził się 4 grudnia 1931 roku w Londynie. Zanim trafił na Stamford Bridge, zarządzał innymi zespołami. W latach 60. pełnił funkcję prezesa Oldham Athletic, a od 1980 do 1982 roku był współprezesem ekipy Wigan Athletic.

 

Przełom w jego karierze nastąpił w 1982 roku, gdy nabył Chelsea za zaledwie jednego funta. Klub miał wtedy około dwóch milionów funtów długu. Anglik szybko poprawił sytuację finansową ekipy i pomógł jej awansować na najwyższy poziom rozgrywkowy.

 

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Za jego kadencji do Londynu trafili wielcy piłkarze, tacy jak, m.in: Ruud Gullit, Gianluca Vialli, Marcel Desailly czy Gianfranco Zola. Zespół zdobył w tym czasie dwa Puchary Anglii, Puchar Ligi, Superpuchar UEFA oraz Puchar Zdobywców Pucharów. Przedsiębiorca założył również organizację Chelsea Pitch Owners, aby fani mogli prawnie kontrolować stadion klubu.

 

W lipcu 2003 roku działacz odsprzedał udziały w zespole z Londynu Romanowi Abramowiczowi za 140 milionów funtów. Dwa lata później przejął kontrolę nad Leeds United. Ten klub również borykał się z ogromnymi problemami finansowymi. Bates próbował ratować finanse drużyny, jednak ostatecznie zbył swoje akcje w 2012 roku za 52 miliony funtów. Po tej transakcji wycofał się ze świata sportu i zamieszkał na stałe w Monako.

 

ŁO, Polsat Sport
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