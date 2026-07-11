Nie żyje legenda polskiego klubu. 266 meczów

Piłka nożna

W wieku 51 lat zmarł Mariusz Osiecki. Przez większość swojej piłkarskiej kariery występował w Stilonie Gorzów, w którym rozegrał w sumie 266 spotkań.

Nie żyje legenda polskiego klubu. 266 meczów
fot. PAP
Mariusz Osiecki nie żyje. Miał 51 lat

Smutną informację dotyczącą śmierci Osieckiego w piątek 10 lipca za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał jego były klub.

 

"Z żalem zawiadamiamy, że były zawodnik Naszego klubu, Mariusz Osiecki - nie żyje" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Stilon Gorzów. 

 

Osiecki urodził się 16 lutego 1975 roku w Skwierzynie. Większość swojej sportowej kariery spędził we wcześniej wspomnianym klubie z Gorzowa Wielkopolskiego. W jego barwach rozegrał 266 spotkania, w których strzelił 26 goli. Dotarł z nim do półfinału Pucharu Polski w sezonie 1991/1992.

 

Na swoim koncie były pomocnik miał również występy na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. W sezonie 1998/1999 rozegrał trzy spotkania w Ekstraklasie jako zawodnik Pogoni Szczecin. 

 

Podczas swojej kariery występował również w młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 16.

Polsat Sport
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