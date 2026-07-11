Niemcy znalazły następcę Nagelsmanna! "Osiągnięto porozumienie"

Klopp był łączony z funkcją selekcjonera naszych zachodnich sąsiadów od razu po porażce w 1/16 finału z Paragwajem. Początkowo 59-latek zaprzeczał takim doniesieniom, aby następnie potwierdzić, że jest gotowy przejąć schedę po Julianie Nagelsmannie.

38-latek rozpoczął pracę z drużyną Niemiec we wrześniu 2023 roku, ale nie osiągnął większych sukcesów. Za taki nie można uznać przegranego ćwierćfinału z Hiszpanią na Euro 2024, którego Niemcy byli gospodarzem. Totalnym niepowodzeniem zakończył się tegoroczny mundial, na którym czterokrotni mistrzowie świata odpadli już w 1/16 finału. To ich trzeci z rzędu nieudany mundial. W 2018 roku w Rosji i w 2022 roku w Katarze nie wyszli nawet z grupy.

Z kolei Klopp pozostaje bez pracy od 2024 roku. Ostatnio pracował jako dyrektor ds. piłki nożnej w koncernie Red Bulla, ale jak donosi Sky Sports - w jego kontrakcie widnieje klauzula, która mówi o możliwym rozwiązaniu umowy w przypadku propozycji ze strony Niemieckiego Związku Piłki Nożnej.

"Przełom ws. negocjacji nastąpił podczas piątkowych negocjacji w Nowym Jorku pomiędzy DFB, dyrektorem wykonawczym Red Bulla oraz Kloppem. Zainteresowane strony doszły do porozumienia. Oczekuje się, że Klopp podpisze kontrakt, który będzie obowiązywał do końca mundialu w 2030 roku. Brakuje już tylko detali do finalnego podpisu" - przekazuje Sky Sports.

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Klopp to jeden z najbardziej utytułowanych menedżerów piłkarskich w XXI wieku. W latach 2001-2008 prowadził FSV Mainz, z którego trafił do Borussii Dortmund. Z ekipą BVB, w barwach której występowali Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek, stworzył jeden z najpiękniejszych okresów w dziejach klubu. Świadczą o tym dwa mistrzostwa Niemiec, dwa Superpuchary Niemiec, Puchar Niemiec i finał Ligi Mistrzów.

W 2015 roku Klopp trafił do Liverpoolu, z którym przez dziewięć lat wywalczył osiem trofeów. To właśnie pod jego wodzą "The Reds" sięgnęli po mistrzostwo Anglii pierwszy raz od 1990 roku. Do tego należy dodać finał Ligi Europy i trzy finały Ligi Mistrzów, którą wygrał w 2019 roku. Dwukrotnie wygrał Puchar Ligi Angielskiej, a także Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata.

Polsat Sport