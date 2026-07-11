Nowy napastnik Barcelony! Wzmacniają ofensywę po odejściu Roberta Lewandowskiego

Trwa ofensywa transferowa Barcelony. Kilka tygodni temu Duma Katalonii ogłosiła pozyskanie Gordona z Newcastle United. Dla skrzydłowego reprezentacji Anglii będzie to pierwszy epizod poza ojczyzną, jeśli chodzi o klubową karierę.

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Jak się okazało, na tym nie koniec. Zdaniem między innymi Fabrizio Romano, tym razem nowym zawodnikiem Barcelony zostanie Adeyemi. Skrzydłowy Borussii Dortmund, który może występować także na pozycji wysuniętego napastnika, przeniesie się do Blaugrany za około 30 milionów euro, wliczając już w to potencjalnie bonusy.

Adeyemi to 11-krotny reprezentant Niemiec, od 2022 roku występujący w barwach BVB. Jego łączny bilans w byłym klubie Lewandowskiego to 146 meczów, 36 goli i 25 asyst. Wcześniej grał w juniorach Bayernu Monachium, a szerszej publiczności dał się poznać jako zawodnik austriackiego Salzburga.

Wciąż sporo mówi się także o potencjalnym transferze Juliana Alvareza z Atletico Madryt.

Przypomnijmy - Lewandowski opuścił Barcelonę i na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do amerykańskiego Chicago Fire. Zawodnikiem Dumy Katalonii pozostaje Wojciech Szczęsny, pełniący rolę rezerwowego bramkarza.

Polsat Sport