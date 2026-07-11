Odpadli z mistrzostw świata. Nie zabrakło gorzkich słów po ćwierćfinale

Podopieczni Rudiego Garcii zakończyli udział w mistrzostwach świata po porażce 1:2 z Hiszpanią w rozegranym w Inglewood pod Los Angeles ćwierćfinale. W pomeczowych wypowiedziach zawodnicy "Czerwonych Diabłów" podkreślali zaangażowanie zespołu, ale przyznawali, że Hiszpanie zasłużyli na awans.

– Oni byli lepszą drużyną – powiedział Castagne w rozmowie z serwisem Sporza.

Jego zdaniem Belgowie dobrze bronili, lecz po przejęciu piłki grali zbyt słabo.

– Jeśli chcemy zajść dalej, musimy grać znacznie lepiej. Stworzyliśmy niewiele okazji i rzadko utrzymywaliśmy się przy piłce – ocenił.

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Dodał, że drużynie "być może zabrakło jakości".

Castagne, który asystował przy golu Charlesa De Ketelaere’a przyznał, że mimo udanego turnieju pozostał żal.

– Nigdy nie jesteś zadowolony po odpadnięciu. To był piękny turniej, ale skoro widzimy, że mogliśmy dziś zagrać lepiej, pozostaje niedosyt – powiedział.

Youri Tielemans, który z powodu urazu odniesionego podczas rozgrzewki nie mógł wystąpić, ocenił, że Belgowie zapłacili za zmęczenie.

– Walczyliśmy, ale potrzeba było czegoś więcej. Hiszpanie mieli też odrobinę szczęścia przy obu bramkach – stwierdził.

– Jestem dumny z każdego. Daliśmy z siebie wszystko i mam nadzieję, że kraj również jest z nas dumny. Doszliśmy do granic możliwości, ale to nie wystarczyło – dodał.

Hiszpania objęła prowadzenie w 30. minucie po golu Fabiana Ruiza. Jedenaście minut później De Ketelaere doprowadził do remisu, trafiając głową po dośrodkowaniu Castagne’a.

W drugiej połowie kontuzjowanego Thibauta Courtois zastąpił Senne Lammens. W 88. minucie rezerwowy bramkarz nie utrzymał piłki po strzale Pau Cubarsíego, a Mikel Merino zdobył zwycięską bramkę.

Belgijski portal VoetbalPrimeur.be ocenił, że "Czerwone Diabły" długo miały szansę na sprawienie niespodzianki i broniły z dużym poświęceniem, ale Hiszpania okazała się w przekroju całego spotkania zasłużonym zwycięzcą.

Najwyższe noty w belgijskim zespole otrzymali m.in. Castagne, De Ketelaere, Nicolas Raskin i Nathan Ngoy. Najsłabiej oceniono Lammensa, a krytycznie także Jeremy’ego Doku, któremu zarzucono niewielki wkład w grę ofensywną.

Spotkanie z trybun SoFi Stadium oglądał król Filip. Dzień wcześniej monarcha zjadł kolację z reprezentantami i przekonywał ich, że są w stanie pokonać Hiszpanię.

– Jestem pewien, że wygracie – powiedział do zawodników.

Belgijskie media przypominały, że obecność monarchy podkreśla szczególne znaczenie drużyny narodowej w kraju podzielonym językowo i politycznie.

PAP