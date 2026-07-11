Piękne słowa pod adresem Polaka! "Kiedyś będziesz mistrzem świata"
Sebastian Białecki pokonał Danny'ego Nopperta 6:3 w meczu 1/16 finału turnieju European Darts Open w Leverkusen. Jak przekazał Polak na swoim profilu w mediach społecznościowych, tuż po pojedynku dziesiąty zawodnik rankingu PDC powiedział pod jego adresem bardzo miłe słowa, które dotyczyły wielkiego potencjału "Bolta".
Białecki przeżywa ostatnio bardzo dobry okres. 22-latek pnie się coraz wyżej w rankingu PDC i wygrywa coraz więcej meczów w profesjonalnym tourze. W starciu ze zdobywcą tytułu UK Open z 2022 roku zagrał na średniej wynoszącej 98,77 punktu. Jego skuteczność na podwójnych również robiła wrażenie i zatrzymała się na poziomie 60% (trafił 6 z 10 lotek).
Po spotkaniu Holender podszedł do Polaka, aby uścisnąć mu dłoń. Obaj zawodnicy wdali się w krótką pogawędkę, a rywal szepnął naszemu rodakowi kilka słów, których nie wyłapała publiczność. Białecki zdradził fanom treść tej wiadomości dopiero w mediach społecznościowych.
ZOBACZ TAKŻE: Kolejny rekord świata podczas PŚ w Krakowie! Polki zajęły drugie miejsce
- Dla ciekawych, co powiedział mi Danny po meczu... "Graj tak dalej, utrzymaj to, a kiedyś będziesz mistrzem świata" - napisał Polak.
Na koniec wpisu Łodzianin podziękował przeciwnikowi za wsparcie i miłe słowa.
W turnieju w Leverkusen swój mecz zagrał także Krzysztof Ratajski. Pokonał on reprezentanta gospodarzy, Maxa Hoppa, wynikiem 6:3.
W kolejnej rundzie "Bolt" zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Martina Schindlera z Kevinem Doetsem. Z kolei "Polish Eagle" może trafić na finalistę mistrzostw świata PDC, Giana Van Veena, który występuje w Niemczech z "jedynką".Przejdź na Polsatsport.pl