Polacy wciąż niepokonani na ME! Cenny triumf nad Włochami

Polacy przystąpili do tego spotkania po zwycięstwach z Islandią (3:0), Słowenią (3:0) oraz Turcją (3:1). Włosi również odnieśli komplet zwycięstw, ale stracili jedno "oczko" po wygranej z Serbią 3:2. Następnie ekipa z Półwyspu Apenińskiego pokonała Finlandię 3:1 oraz Grecję 3:0.

Warto podkreślić, że oba zespoły rywalizowały ze sobą w półfinale mistrzostw Europy do lat 18 w 2024 roku. Wówczas lepsi okazali się Włosi, którzy wygrali 3:1, natomiast w finale ulegli Francji 0:3. Z kolei Polacy sięgnęli po brązowy medal, wygrywając z Hiszpanią 3:2.

Italia to również finalista turnieju w tej kategorii wiekowej z 2022 i 2020 roku oraz brązowy medalista z 2018 roku. Biało-Czerwoni, oprócz wspomnianego trzeciego miejsca w poprzedniej edycji, osiągnęli ten sam wynik cztery lata temu.

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Niewykluczone, że obie reprezentacje spotkają się jeszcze na tym turnieju w strefie medalowej. Na tych mistrzostwach udział bierze 16 drużyn podzielonych na dwie ośmiozespołowe grupy. Z każdej z nich awans do półfinału wywalczą dwie najlepsze.

Podopieczni Jacka Nawrockiego mieli zatem świadomość, że ewentualna wygrana z aktualnymi wicemistrzami Europy będzie milowym krokiem w stronę gry o medale. Zaczęło się jednak kiepsko, ponieważ gospodarze turnieju szybko wypracowali sobie pięciopunktową przewagę. Nie był to jednak decydujący moment tej odsłony, ponieważ Polacy ze stanu 6:11 doprowadzili do remisu 14:14. Niestety, nie udało się pójść za ciosem. Włosi ponownie uciekli na kilka "oczek", ale tym razem utrzymali prowadzenie do końca, wygrywając 25:18.

Druga odsłona zaczęła się niemal identycznie pod dyktando Italii. Na tablicy świetlnej widniał rezultat 11:7 dla miejscowych. Chwilę później nastąpił jednak niesamowity zwrot akcji. Wystarczy powiedzieć, że od stanu 13:9 dla Włochów, Polacy wyszli na prowadzenie... 17:13! Squadra Azzurra nie potrafiła podnieść się po takim ciosie i przegrała 20:25.

Biało-Czerwoni mieli ewidentny problem z początkami poszczególnych setów, ponieważ w trzeciej partii Włosi objęli prowadzenie 4:1 i 12:9. Przy stanie 17:17 zanosiło się tym razem na wyrównaną końcówkę, ale nic bardziej mylnego. Na finiszu to podopieczni Nawrockiego "wrzucili wyższy bieg" i dzięki skutecznym kontratakom oraz grze w bloku wygrali 25:19. Finaliści trzech poprzednich turniejów ME U-18 znaleźli się pod ścianą.

Czwarta partia była kropką nad "i" w wykonanie siatkarzy znad Wisły. Początkowo przewaga nie była tak widoczna (9:6), ale w drugiej części seta Polacy znów zapunktowali serią. I to nie byle jaką! Od stanu 12:11 wyszli na 18:11 i stało się jasne, że rywale tego meczu już nie wygrają. W samej końcówce Włosi zdobyli jeszcze kilka punktów z rzędu, ale ostatecznie ta partia zakończyła się wynikiem 25:23, a cały mecz 3:1.

Do końca fazy grupowej Polacy zagrają jeszcze z Finlandią (12.07), Grecją (14.07) oraz Serbią (15.07).

Włochy - Polska 1:3 (25:18, 20:25, 19:25, 23:25)

Polsat Sport