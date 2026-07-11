Polska medalistka mistrzostw Europy zakończyła karierę. "To była najpiękniejsza podróż mojego życia"

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Sofia Ennaoui ogłosiła zakończenie kariery. 30-letnia lekkoatletka była finalistką igrzysk olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro w biegu na 1500 metrów, a także sięgnęła po medale mistrzostw Europy.

Angelika Ennaoui uśmiecha się do kamery, siedząc w loży z widokiem na bieżnię lekkoatletyczną.
fot. Facebook
Sofia Ennaoui ogłosiła zakończenie kariery.

"Są takie historie, które wydaje się, że będą trwały zawsze. Aż pewnego dnia przychodzi moment, w którym trzeba postawić ostatnią kropkę. Dzisiaj kończę swoją sportową karierę" - napisała Ennaoui, dziękując trenerom, rywalom i kibicom.

 

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"Przede mną nowa droga. Jeszcze jej dokładnie nie znam, ale wiem, że zabieram na nią wszystko, czego nauczyła mnie bieżnia. Zabieram odwagę, konsekwencję, pokorę i przekonanie, że każdy koniec może być początkiem czegoś równie pięknego. Dziękuję, że byliście częścią tej historii. To była jak dotąd najpiękniejsza podróż mojego życia" - dodała.

 

 

Urodzona w Maroku Ennaoui ma na swoim koncie wiele sukcesów. Była finalistką igrzysk olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro w biegu na 1500 metrów, a także sięgnęła po medale mistrzostw świata i Europy - w 2018 roku zdobyła srebro ME w Berlinie, a cztery lata później brąz w Monachium, jeśli chodzi o bieg na 1500 metrów.

 

Ma na swoim koncie również medale w halowych ME - srebro w 2019 roku w Glasgow oraz brąz w 2017 w Belgradzie i 2023 w Stambule.

 

Ennaoui to również halowa mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów (2015 i 2018) oraz w biegu na 3000 metrów (2017). 

 

Od wielu lat zmagała się z kontuzjami. 

BS, Polsat Sport
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INNELEKKOATLETYKASOFIA ENNAOUI
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