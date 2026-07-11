ME U18 siatkarzy. Polska - Włochy. Relacja live i wynik na żywo
Polska zmierzy się z Włochami w meczu mistrzostw Europy U18 siatkarzy. Kiedy grają Polacy? O której godzinie zostanie rozegrane to spotkanie? Kto wygra? Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Włochy na Polsatsport.pl.
Reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki, rywalizuje w mistrzostwach Europy U18 siatkarzy. Turniej jest rozgrywany w dniach 7-19 lipca we Włoszech - w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.
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Polacy na inaugurację pokonali 3:0 reprezentację Islandii. W drugim spotkaniu, również w trzech setach wygrali ze Słowenią, a w trzecim ograli Turcję 3:1. Mecz Polska - Włochy będzie starciem dwóch niepokonanych dotychczas ekip. Siatkarze Italii we wcześniejszych spotkaniach pokonali 3:2 Serbię, 3:1 Finlandię i 3:0 Grecję.
Kolejnymi grupowymi rywalami polskich siatkarzy będą Finlandia, Grecja oraz Serbia. Dwa najlepsze zespoły w tabeli awansują dalej i zagrają w półfinałach.
Relacja na żywo i wynik meczu siatkarzy Polska - Włochy w sobotę 11 lipca o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl