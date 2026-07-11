Polskie załogi z szansami na medal w Eckernfoerde

W serii medalowej odbędą się dwa, ale krótsze od standardowych, wyścigi, w których weźmie udział 10 czołowych duetów. W finale popłyną dwie polskie załogi - Melzacka (YKP Gdynia) i Jankowiak (OŚ AZS Poznań) oraz Staniul i Sztorch (AZS AWFiS Gdańsk).

Po pięciu dniach regat Biało-Czerwoni plasują się odpowiednio na czwartej oraz trzeciej pozycji. Mistrzostwa rozgrywane są jednak w formule otwartej z udziałem zawodników z innych kontynentów i w gronie europejskich załóg Polacy zajmują jedną lokatę wyżej.

W klasie 49erFX liderkami są kanadyjskie siostry Georgia i Antonia Lewin-Lafrance, natomiast w klasie 49er prowadzą Seb Menzies i George Lee Rush z Nowej Zelandii.

Melzacka i Jankowiak mają szansę kontynuować medalową serię. W czerwcu ubiegłego roku w Salonikach były drugie w mistrzostwach Europy, natomiast w maju na mistrzostwach świata w Quiberon we Francji stanęły na najniższym stopniu podium.

Pozostali reprezentanci kadry narodowej PZŻ nie mają szans na medale. Szczególnie rozczarowani mogą być Dominik Buksak (PKR Szczecin) i Mateusz Gwóźdź (AZS AWFiS Gdańsk), którzy zakończyli mistrzostwa świata na piątym miejscu, a obecnie sklasyfikowani są w gronie 93 duetów z 31 państw na 45. pozycji. Tytusowi Butowskiemu (AZS AWFiS Gdańsk) i Adamowi Głogowskiemu (Nauticus YC Olsztyn) przypada 32. lokata.

W kobiecej klasie 49erFX ścigają się 54 ekipy z 25 krajów. Gabriela Rajchert i Hanna Czapska (Spójnia Warszawa) są 13., a Ewa Lewandowska (AZS AWFiS Gdańsk) i Anna Zwara (MKŻ Arka Gdynia) 26.

Biało-Czerwoni nie rywalizują w katamaranach Nacra 17. Stawkę 35 mieszanych załóg z 19 państw otwierają Szwedzi Emil Jarudd i Hanna Jonsson.