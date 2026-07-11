Poznaliśmy mistrzów Wimbledonu! Powtórzyli sukces sprzed dwóch lat

Obie pary znają się znakomicie. Grały ze sobą ośmiokrotnie - w tym po raz ostatni tuż przed Wimbledonem. W finale turnieju w Londynie lepsi okazali się Salwadorczyk oraz Chorwat, którzy wygrali 6:2, 6:4. Łącznie to jednak Heliovaara i Patten wygrywali częściej - w bezpośrednim starciu prowadzą 5-3.

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W finałowym starciu to również Fin i Brytyjczyk rozpoczęli lepiej. Po bardzo wyrównanej pierwszej odsłonie okazali się lepsi w decydującym gemie (7-4). Podobnie sytuacja miała się w drugiej partii. Tam również do wyłonienia zwycięzców potrzebny był tie-break.

A w nim Heliovaara i Patten szybko wyszli na wysokie prowadzenie (4:1). Takiej przewagi nie wypuścili. Salwadorczyk i Chorwat próbowali nadrobić stratę, jednak dobrze dysponowani rywale nie pozwolili im na to. Po nieco ponad półtorej godziny zostali nowymi mistrzami Wimbledonu.

Arevalo ma już na koncie jeden tytuł wywalczony na tegorocznym Wimbledonie. Wraz z Jeleną Ostapenko triumfował w rozgrywkach mikstowych.

Heliovaara i Patten to mistrzowie Wimbledonu z 2024 roku.

Harri Heliovaara/Henry Patten - Marcelo Arevalo/Mate Pavic 7:6 (7-4), 7:6 (7-4)

KP, Polsat Sport