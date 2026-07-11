Puławska niezawodna w Montrealu. Polka z kolejnym medalem Pucharu Świata

Puławska w kolejnym sezonie udowadnia, że w polskiej reprezentacji jest liderką z prawdziwego zdarzenia. 30-letnia zawodniczka AZS AWF Gorzów Wielkopolski potwierdza od pierwszych tegorocznych startów, że należy do ścisłej światowej czołówki i za kilka tygodni może śmiało myśleć o obronie tytułu mistrzyni świata w K-1 500 m. W maju w Szeged i Brandenburgu nasza kajakarka zdobyła brązowe medale PŚ w rywalizacji jedynkarek, zaś w czerwcu na mistrzostwach Europy w Montemor-o-Velho musiała ustąpić jedynie Niemce Paulinie Jagsch. Podobnie było w sobotnim finale PŚ w Montrealu, gdzie Jagsch dzięki świetnemu startowi i zbudowaniu przewagi w środku dystansu odniosła kolejne zwycięstwo. Puławska od początku biegu goniła Niemkę i płynącą obok niej Australijkę Natalię Drobot, jednak dzięki znakomitemu finiszowi przesunęła się na drugą lokatę i do ostatnich metrów walczyła o zwycięstwo. Srebro Puławskiej to jej trzeci medal w tegorocznym sezonie PŚ.

W sobotniej sesji finałowej oglądaliśmy również trzy inne Polki. Przed szansą na swój kolejny wspólny medal stanęły Dorota Borowska i Milena Mackiewicz. Zawodniczki, które w czerwcu na ME w Portugalii wywalczyły brąz w C-2 200 m, tym razem w finale tej konkurencji w Montrealu były piąte. O wielkim pechu może mówić parakajakarka Katarzyna Sobczak. Nasza paralimpijka z Tokio i Paryża, która startowała w sobotnim finale KL3 200 m, do ostatnich metrów liczyła się w grze o medale. Długo wydawało się, że to właśnie do niej trafi jeden z krążków, natomiast ostatecznie zajęła czwarte miejsce, tracąc do trzeciej Niemki Felicii Laberer… setną sekundy.

Warto wspomnieć, iż już w piątek biało-czerwoni stali przed kilkoma szansami na medale. Do finałów olimpijskich czwórek zakwalifikowały się zarówno nasze kajakarki, jak i nasi kajakarze. Biało-czerwone w składzie Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Julia Olszewska i Katarzyna Kościółek zajęły piąte miejsce, ze stratą 0,51 sekundy do trzecich na mecie Niemek. Z kolei kajakarze Jakub Stepun, Jarosław Kajdanek, Valerii Vichev i Sławomir Witczak, którzy w Montrealu zanotowali swój pierwszy w tym sezonie PŚ finał w K-4 500 m, do połowy dystansu liczyli się w grze o medale, natomiast ostatecznie na mecie zameldowali się również na piątej pozycji. Najlepszy wynik w tym sezonie PŚ zaliczył też Wiktor Głazunow, zajmując czwarte miejsce w finale C-1 1000 m. Najbliżej medalu spośród Polaków startujących w piątek był Oleksii Koliadych, również czwarty w C-1 200 m, który do podium stracił zaledwie 0,06 sekundy. Z kolei szósta w K-1 1000 m była Weronika Marczewska, świeżo upieczona brązowa medalistka MMŚ w tej konkurencji.

Trwający PŚ w Montrealu jest dla większości zawodniczek i zawodników próbą generalną przed MŚ w Poznaniu (26-30 sierpnia), które mają być niezapomnianym, kajakowym świętem. Obok emocji sportowych kibice będą mogli liczyć również na zabawę w strefie kibica, która będzie jednocześnie świetną promocją kajakarstwa. Tuż obok toru każdy będzie miał okazję spróbować swoich sił w różnego rodzaju kajakach, a nawet parakajakach. Z kolei w strefie militariów przygotowanej przez Centralny Wojskowy Zespół Sportowy będzie można zobaczyć żołnierski osprzęt czy posmakować tradycyjnej wojskowej grochówki. Z kolei na otwarcie MŚ zagra Dawid Kwiatkowski. Kibice wciąż mogą kupować bilety za pośrednictwem strony Biletomat.pl, a warto się spieszyć, bowiem wielu fanów z całego świata cały czas nabywa swoje wejściówki.

W niedzielę czwarty, ostatni dzień PŚ w Montrealu w sprincie kajakowym i parakajakarstwie. Biało-czerwoni powalczą o medale w siedmiu konkurencjach. Przed szansą na czwartą z rzędu wygraną w K-1 500 m stanie Alex Borucki, świeżo upieczony seniorski mistrz Europy i Polski oraz młodzieżowy mistrz świata w tej specjalności, który uzyskał trzeci czas spośród sobotnich półfinalistów. Tuż po nim o medal w K-1 200 m powalczy Julia Olszewska. Pasjonująco zapowiadają się finały męskich, olimpijskich dwójek, w których obejrzymy po dwie polskie osady. W wyścigu o medale C-2 500 m zobaczymy Aleksandra i Juliusza Kitewskich oraz Głazunowa z Normanem Zezulą (zwycięzcy pierwszego półfinału), zaś w finale K-2 500 m będą się ścigać Kajdanek z Vichevem (najlepsi w pierwszym półfinale) oraz Przemysław Korsak z Wiktorem Leszczyńskim. „Polski” pojedynek czeka nas także w finale K-2 500 m kobiet, gdzie spotkają się Puławska z Martyną Klatt oraz Putto z Adrianną Kąkol, czyli najlepsze osady trzeciego sobotniego półfinału. Na zakończenie sprinterskiej rywalizacji w C-1 5000 m powalczą zaś Głazunow i Kyryło Krasinskyi. Z kolei w finale parakajakarek w VL3 200 m zobaczymy Monikę Kuklę.

Informacja Prasowa