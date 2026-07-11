Reprezentant Polski dotkliwie pobity. Nie zagra na mistrzostwach Europy

Do całej sytuacji miało dojść w nocy z 9 na 10 lipca w Międzyzdrojach. Sławiński przebywał tam wraz z rodziną, przygotowując się do nadchodzącego sezonu oraz zbliżających się mistrzostwa Europy mężczyzn do lat 18.

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W skutek pobicia szczypiornista, który na co dzień jest zawodnikiem klubu KPR Gryfino, trafił do szpitala. Jak poinformowała rodzina poszkodowanego, jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Obrażenia są poważne, ale stan jest stabilny.

Sławiński nie będzie mógł pojawić się na zbliżającym się zgrupowaniu reprezentacji Polski juniorów, a co za tym idzie, nie weźmie udziału we wcześniej wspomnianym czempionacie Starego Kontynentu.

"Związek Piłki Ręcznej w Polsce zadeklarował udzielenie zawodnikowi wszelkiej możliwej pomocy oraz składa Aleksandrowi oraz jego najbliższym wyrazy wsparcia i życzy mu szybkiego powrotu do pełni zdrowia. Wierzymy, że dzięki swojej determinacji i sile charakteru jak najszybciej będzie mógł wrócić do treningów oraz realizacji swoich sportowych marzeń" - można przeczytać w komunikacie, opublikowanym na stronie ZPRP.

Sprawą pobicia ucznia Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Kielcach zajmuje się już policja. Związek apeluje natomiast do wszystkich osób posiadających informacje w tej sprawie, o kontakt z odpowiednimi służbami.

AA, Polsat Sport