Rodzice niemowląt oszaleli na punkcie Haalanda! Tak nazywają swoje dzieci

Reprezentacja Norwegii na MŚ 2026 rozgrywa wspaniały turniej i awansowała już do najlepszej "ósemki" świata. Skandynawowie w ćwierćfinale zagrają z Anglią. Ogromną rolę w tym sukcesie odegrał Erling Haaland. Napastnik Manchesteru City w czterech meczach strzelił aż siedem goli. Według urzędu stanu cywilnego aż 468 niemowląt w Peru otrzymało nazwisko gwiazdora jako imię. Z kolei 91 dzieci otrzymało pełne imię i nazwisko Erling Haaland.

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Rzecznik państwowego rejestru, Ivan Torres, przedstawił w telewizji Panamericana ciekawe statystyki. Najwięcej wpisów zanotowano zaraz po starcie mundialu. Liczba ta gwałtownie wzrosła jednak, gdy Norwegia awansowała do fazy pucharowej mistrzostw.

- Różne gwiazdy futbolu stanowią dla Peruwiańczyków inspirację przy wyborze imion dla dzieci. Haaland od teraz także jest Peruwiańczykiem - stwierdził urzędnik.

To jednak nie pierwszy taki trend w historii tego kraju. Piłka nożna od lat budzi tam ogromne emocje. W systemie urzędowym widnieje 33 809 osób z imieniem Neymar. Na kolejnej pozycji plasuje się Lionel Messi. Dokładnie 3402 osoby noszą jego nazwisko, a 292 posiadają identyczne imię i nazwisko co Argentyńczyk. Do rejestru dopisano też 1241 chłopców o imieniu Yamal oraz 1185 o imionach Cristiano Ronaldo.

ŁO, Polsat Sport