Rosyjscy siatkarze zagrają w Polsce? "Nie powinniśmy ich wpuścić"

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) oficjalnie poinformował 7 lipca, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO), która obowiązywała od 12 października 2023 roku.

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MKOl nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem. Decyzja ta zostanie podjęta "w odpowiednim czasie"



Powyższa decyzja odbiła się szerokim echem w świecie sportu, a niektóre federacje postanowiły już podjąć pierwsze działania w tej sprawie. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) poinformowała 8 lipca o przywróceniu Rosjan do międzynarodowej rywalizacji oraz światowego rankingu.

Te decyzje są wyjątkowo problematyczne w kontekście przyszłorocznych siatkarskich mistrzostw świata, których gospodarzem jest Polska. Czy władze naszego kraju powinny dopuścić, by na czempionacie globu rywalizowali Rosjanie?

- Moim zdaniem nie powinniśmy Rosjan wpuścić. Nawet, gdyby miano nam zabrać te mistrzostwa, chociaż mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że do tego czasu federacja ochłonie, skoro MKOl wydał wytyczne, że to federacja decyduje. Nie wyobrażam sobie startu Rosjan na mistrzostwach w polskich miastach - powiedział dziennikarz-publicysta Andrzej Person w "Magazynie Polskiego Sportu".

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Warto zaznaczyć, że do decyzji MKOl-u zdążył już odnieść się prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Sebastian Świderski.

- Przede wszystkim dla nas to jest bardzo dziwna decyzja, ponieważ dwa tygodnie temu podczas wizyty przedstawiciela Volleyball World w Polsce, a dokładnie w Ministerstwie Sportu i Turystyki, na pytanie jak wygląda sprawa Rosji i Białorusi w kontekście przyszłorocznych mistrzostw świata w Polsce, padła prosta odpowiedź, że decyduje o tym MKOl, ale nie nastąpi to tak szybko. Potem musi to jeszcze zatwierdzić FIVB, więc powinniśmy być spokojni, bo jest jeszcze bardzo dużo czasu. Niestety, tego czasu okazało się bardzo mało, bo dwa tygodnie, a FIVB wciągu 24 godzin podjęło decyzję o przywróceniu Rosjan do rozgrywek. Dla mnie to jest bardzo dziwna sprawa - bez konsultacji chociażby z tymi najmocniejszymi krajami, które są w rankingu najwyżej - podkreśla Świderski w rozmowie z Polsatem Sport.

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Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn odbędą się we wrześniu przyszłego roku. 32 reprezentacje będą rywalizować w pięciu miastach: Olsztynie, Gdańsku, Łodzi, Katowicach i Krakowie.

AA, Polsat Sport