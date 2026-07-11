Sensacja w siatkarskiej Lidze Narodów! Dzień po zwycięstwie nad Polską poniosły spektakularną klęskę

Po dziesięciu meczach VNL 2026 reprezentacja Brazylii miała bilans meczów 9-1 i plasowała się w czołówce tabeli. Po piątkowym zwycięstwie nad Polską (3:1), miała już zapewniony awans do turnieju finałowego. Trener Ze Roberto dał odpocząć podstawowym siatkarkom w spotkaniu z Tajkami, które we wcześniejszych spotkaniach odniosły dwa zwycięstwa i zanotowały osiem porażek.

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Spotkanie miało sensacyjny przebieg, bo ekipa brazylijska w żadnym z trzech krótkich setów nie była w stanie nawiązać walki z Tajlandią, co pokazują wyniki poszczególnych setów - 25:15, 25:16 i 25:17. Trzecią partię Brazylia rozpoczęła ze sporym animuszem, Tajki przegrywały na początku 2:8, co mogło zapowiadać zwrot akcji, ale ekipa z Azji szybko odrobiła straty, przejęła inicjatywę i rozstrzygnęła mecz na swoją korzyść.

Najwięcej punktów dla zwyciężczyń wywalczyła Thatdao Nuekjang (15), a dla reprezentacji Brazylii - Kisy Nascimento (11). Tajki dominowały w ataku, zagrywce (asy 9-1), lepiej punktowały blokiem (6-4) i popełniły mniej błędów (10, przy 15 rywalek).

Skrót meczu Tajlandia - Brazylia:





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W ostatnich meczach fazy interkontynentalnej w niedzielę Tajlandia zagra z Turcją, a Brazylia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau.

Tajlandia – Brazylia 3:0 (25:15, 25:16, 25:17)