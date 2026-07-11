Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - sobota 11.07 (WIDEO)

W dniach 8-12 lipca są rozgrywane mecze trzeciego tygodnia Ligi Narodów w siatkówce kobiet. To ostatni tydzień fazy interkontynentalnej VNL 2026. Siatkarki rywalizują w trzech miastach - Belgradzie, Hongkongu oraz Osace, gdzie gra reprezentacja Polski.

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Polki w sobotę pauzują. Swój ostatni mecz w fazie interkontynentalnej rozegrają w niedzielę, rywalem będzie reprezentacja Japonii, a to spotkanie przesądzi o tym, czy ekipa trenera Stefano Lavariniego awansuje do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau.



Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana z udziałem osiemnastu reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) awansują do Final Eight.

Liga Narodów siatkarek - wyniki i skróty meczów (sobota 11.07):

2026-07-11: Tajlandia – Brazylia 3:0 (25:15, 25:16, 25:17)

2026-07-11: Kanada – Włochy (sobota, godzina 10.30)

2026-07-11: Japonia – Turcja (sobota, godzina 12.20)

2026-07-11: Chiny – Dominikana (sobota, godzina 14.00)

2026-07-11: Bułgaria – Francja (sobota, godzina 16.30)

2026-07-11: Serbia – Niemcy (sobota, godzina 20.00).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport