Śląsk Wrocław - Odra Opole. Relacja live i wynik na żywo

Trwają przygotowania polskich klubów do nowego sezonu 2026/2027. W poprzednich rozgrywkach w PKO BP Ekstraklasie działo się niezwykle wiele - po mistrzostwo sięgnął Lech Poznań, natomiast z elitą pożegnały się Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Równie ciekawie było na zapleczu ekstraklasy - po kilkuletniej przerwie do elity wraca Wisła Kraków. Awans wywalczyły też Śląsk Wrocław i Wieczysta Kraków, która po emocjonującym finale barażów pokonała Chrobrego Głogów.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Śląsk Wrocław - Odra Opole.

Polsat Sport