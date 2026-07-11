To on decyduje o grze reprezentacji! Selekcjoner jest zachwycony
Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel uważa, że jego podopieczny Harry Kane jest tak silnym mentalnie piłkarzem dzięki jego klubowi Bayernowi Monachium. Niemiec liczy na kolejny udany występ 32-letniego napastnika w sobotnim ćwierćfinale mistrzostw świata z Norwegią.
- Przebywanie w takim środowisku jak Bayern, gdzie zawsze liczy się wyłącznie wygrywanie, kształtuje mentalność. Tam nie ma wymówek, każdego dnia chodzi tylko o zwycięstwo. To wyciąga z Harry'ego wszystko, co najlepsze - ocenił Tuchel przed starciem na przedmieściach Miami.
Kane strzelił w trwającym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku sześć bramek. W klasyfikacji strzelców ustępuje tylko Argentyńczykowi Lionelowi Messiemu i Francuzowi Kylianowi Mbappe - po osiem - oraz jednemu z sobotnich rywali Erlingowi Haalandowi - siedem.
ZOBACZ TAKŻE: Odpadli z mistrzostw świata. Nie zabrakło gorzkich słów po ćwierćfinale
- On decyduje o wynikach naszych meczów. Powoli zaczyna brakować mi słów. Jest w najlepszej formie w karierze, co bardzo nam pomaga. Jest nastawiony na grę drużynową, stanowi dobry przykład. Zawsze jest gotów brać na siebie odpowiedzialność. Bycie jego trenerem jest zaszczytem - chwalił Anglika Tuchel.
Kane miał już okazję wystąpić na stadionie, na którym w sobotę powalczy o awans do półfinału - wraz z Bayernem grał tam w klubowych mistrzostwach świata przeciwko Boca Juniors (2:1) i Flamengo (4:2).
- Odnieśliśmy dwa zwycięstwa i strzeliłem kilka goli. To miłe wspomnienia, które jednak nie będą miały żadnego znaczenia, jeśli nie stworzymy kolejnych - podkreślił.
Kane nie chce porównywać się z Haalandem, ale docenia klasę Norwega.
- To jest maszyna, bestia. Jego występy przez lata mówią same za siebie - ocenił.
Spotkanie w Miami Gardens zaplanowane jest na godzinę 23:00 czasu polskiego. Zwycięzca tego ćwierćfinału zagra w środę z lepszym z pary Argentyna - Szwajcaria. Dzień wcześniej o awans do finału powalczą Francja i Hiszpania.Przejdź na Polsatsport.pl