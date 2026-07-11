To on decyduje o grze reprezentacji! Selekcjoner jest zachwycony

- Przebywanie w takim środowisku jak Bayern, gdzie zawsze liczy się wyłącznie wygrywanie, kształtuje mentalność. Tam nie ma wymówek, każdego dnia chodzi tylko o zwycięstwo. To wyciąga z Harry'ego wszystko, co najlepsze - ocenił Tuchel przed starciem na przedmieściach Miami.

Kane strzelił w trwającym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku sześć bramek. W klasyfikacji strzelców ustępuje tylko Argentyńczykowi Lionelowi Messiemu i Francuzowi Kylianowi Mbappe - po osiem - oraz jednemu z sobotnich rywali Erlingowi Haalandowi - siedem.

ZOBACZ TAKŻE: Odpadli z mistrzostw świata. Nie zabrakło gorzkich słów po ćwierćfinale

- On decyduje o wynikach naszych meczów. Powoli zaczyna brakować mi słów. Jest w najlepszej formie w karierze, co bardzo nam pomaga. Jest nastawiony na grę drużynową, stanowi dobry przykład. Zawsze jest gotów brać na siebie odpowiedzialność. Bycie jego trenerem jest zaszczytem - chwalił Anglika Tuchel.

Kane miał już okazję wystąpić na stadionie, na którym w sobotę powalczy o awans do półfinału - wraz z Bayernem grał tam w klubowych mistrzostwach świata przeciwko Boca Juniors (2:1) i Flamengo (4:2).

- Odnieśliśmy dwa zwycięstwa i strzeliłem kilka goli. To miłe wspomnienia, które jednak nie będą miały żadnego znaczenia, jeśli nie stworzymy kolejnych - podkreślił.

Kane nie chce porównywać się z Haalandem, ale docenia klasę Norwega.

- To jest maszyna, bestia. Jego występy przez lata mówią same za siebie - ocenił.

Spotkanie w Miami Gardens zaplanowane jest na godzinę 23:00 czasu polskiego. Zwycięzca tego ćwierćfinału zagra w środę z lepszym z pary Argentyna - Szwajcaria. Dzień wcześniej o awans do finału powalczą Francja i Hiszpania.

PAP