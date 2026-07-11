Trzykrotny mistrz świata kończy karierę

"Po wielu przemyśleniach doszedłem do wniosku, że nadszedł czas, aby wycofać się z profesjonalnej jazdy na żużlu" - powiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, w którym podziękował żonie oraz swojej ekipie.

"Tai Woffinden poinformował o zakończeniu swojej bogatej, żużlowej kariery. Choć Twoja historia w naszych barwach nie trwała długo, obecność w drużynie tak doświadczonego i utytułowanego zawodnika była dla nas dużym wyróżnieniem. Dziękujemy za pełen profesjonalizm, zaangażowanie oraz każdy punkt wywalczony na torze w obecnym sezonie. Tai, dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla naszego klubu i światowego speedwaya. Życzymy Ci pomyślności, zdrowia i samych sukcesów na nowym etapie życia!" - napisano na stronie klubu z Ostrowa Wlkp.

35-letni Woffinden tytuły indywidualnego mistrza świata zdobywał w latach 2013, 2015 i 2018. W 2021 roku ze Spartą Wrocław sięgnął po mistrzostwo Polski.

PAP